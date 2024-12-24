يعكس حكمة القيادة السياسية.. «حماة الوطن» يشيد بقرار الرئيس السيسى العفو عن 54 من أبناء سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، و مقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وقال أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقدم نموذجا فريدا في القيادة التي توازن بين قوة الدولة وإنسانيتها، كما أن هذا العفو يحمل دلالات عميقة على تقدير الدولة لأبناء سيناء ودورهم البطولي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتابع:« العفو الرئاسي يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويُظهر رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين في مسيرة البناء، وخاصة أبناء سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر».

وأشار الزهار إلى أن العفو الرئاسي يأتي في توقيت حيوي يؤكد على التزام الدولة بدعم وحدة الصف الوطني وتعزيز قيم التسامح والتكاتف، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، مؤكدا أن حزب حماة الوطن يثمن هذا القرار التاريخي الذي يجسد روح القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد دعم الحزب الكامل لكل الخطوات التي تسعى لبناء مصر قوية ومستقرة.