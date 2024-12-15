نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد للمسلخ الكويت 2025 وأسعار الأضاحي في الكويت في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - يبحث الكثير من المسلمين في الكويت عن رابط حجز مواعيد المسالخ لعام 2025، والذي يمكنهم من تحديد الوقت المناسب لذبح الأضاحي بعد انتهاء صلاة العيد. يُذكر أن الأضحية تكون مجزئة بعد الصلاة ولا تحل قبلها. سنستعرض هنا الخطوات اللازمة لحجز موعد، بالإضافة إلى معلومات إضافية حول الأضاحي.

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أفضل مسالخ لذبح الأضحية في الكويت 2025

أفضل مسالخ لذبح الأضحية في الكويت 2025

تبذل الحكومة الكويتية جهوداً لتوفير عدة مسالخ في مختلف المناطق لعام 2025م، ومن المسالخ المتميزة التي يمكن زيارتها لذبح الأضاحي

مسلخ محافظة الجهراء يمتد على مساحة 57,488م2 ويحتوي على محلّات بيع الأعلاف وأماكن الذبح.

مسلخ محافظة الفروانية يتضمن حظائر لاستقبال الذبائح وصالة للذبح، بالإضافة إلى سوق للمواشي.

مسلخ محافظة الأحمدي تبلغ مساحة هذا المسلخ 150,000م2 ويحتوي على مرافق متعددة مثل سوق الغنم.

مسلخ محافظة حولي رغم مساحة المسلخ الصغيرة التي تبلغ 14,550م2 إلا أنه يضم عدة مرافق هامة.

المسالخ الأخرى تشمل شركات خاصة مثل الشامخ والوزان.

خطوات حجز موعد للمسلخ في الكويت

خطوات حجز موعد للمسلخ في الكويت

يستطيع المسلمون حجز مواعيد ذبح الأضاحي عبر منصة “متى” بسهولة، حيث تشمل الخطوات التالية

زيارة منصة متى مباشرة.

إدخال الرقم المدني وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار خدمات الهيئة العامة للغذاء.

الانتقال إلى قسم إدارة المسالخ.

ضغط زر تقديم طلب لحجز موعد ذبح الأضحية.

اختيار المسلخ المناسب ثم تقديم الطلب.

تحديد اليوم واختيار موعد مناسب.

تأكيد الحجز للإنهاء من العملية.

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى 2025 الكويت

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى 2025 الكويت

بينت شركة نقل وتجارة المواشي أن سعر الأضحية من الخروف الأسترالي يصل إلى 75 دينار كويتي (حوالي 244 دولاراً). هذه الزيادة في الأسعار ترجع إلى تأثر السوق بفيروس كورونا. كما أن أسعار الخروف السعودي تتجاوز 135 دينار كويتي، وقد تصل إلى 160 دينار، بينما تتراوح أسعار الخروف الأردني بين 95 و105 دنانير.

توكيل ذبح الأضاحي في الكويت 2025

توكيل ذبح الأضاحي في الكويت 2025

يوفر بيت الزكاة الكويتي خدمة توكيل ذبح الأضاحي عبر موقعه الإلكتروني. يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى موقع بيت الزكاة مباشرة.

اختيار الفئة المناسبة من القائمة.

تحديد قيمة الأضحية بالدينار الكويتي.

إدخال عدد الأضاحي المطلوب تقديمها.

التأكد من إجمالي المبلغ المطلوب.

الضغط على زر التبرع للمتابعة.

تعبئة البريد الإلكتروني ورقم الجوال ثم التأكيد.

شراء أضحية عيد الأضحى بعد الصلاة

شراء أضحية عيد الأضحى بعد الصلاة

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي عن استعدادها لاستقبال المضحين من بعد صلاة العيد. يمكن لمن لم يحجز مسبقًا شراء الأضحية الأسترالية، حيث سيتم ذبحها وتسليمها من معرض الري التابع لمسلخ العاصمة وفق مواعيد محددة.

تطبيق مواشي الكويتي

تطبيق مواشي الكويتي

تحت إدارة شركة نقل وتجارة المواشي، يقدم تطبيق “مواشي” خدمات حجز الأضاحي. سيستلم المستخدمون رسالة نصية عند إتمام عملية الذبح، حيث يتم توصيل الأضاحي إلى العنوان المسجل. يمكن تحميل التطبيق من الروابط المخصصة للآيفون وأندرويد.

رابط حجز موعد للمسلخ الكويت 2025

رابط حجز موعد للمسلخ الكويت 2025

للراغبين في حجز مواعيد المسالخ، يمكنهم الدخول على منصة حجز المواعيد عبر الرابط المخصص لتسجيل الدخول والحصول على خدمات الهيئة العامة للغذاء.

في الختام، تُقدم وزارة ولوازم الأضاحي هذا العام عبر منصة متى الإلكترونية، التي أنشئت لتنظيم الأمور خلال جائحة كورونا، مما يسهل على المواطنين زياراتهم للمؤسسات الحكومية عند الحاجة.