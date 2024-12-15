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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر حفلة محمد حماقي في هلا فبراير 2025 الكويت في المقال التالي
هند السوليه - الرياض - مهرجان “هلا فبراير” هو أحد الفعاليات الرائعة التي تُقام في دولة الكويت خلال شهر فبراير من كل عام. يشمل المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك الحفلات الغنائية، الفعاليات الرياضية، والأمسيات الشعرية. يُحتفل بهذا المهرجان بمناسبة الذكرى الوطنية للكويت، حيث يتم تنظيمه تزامناً مع احتفالات التحرير والاستقلال في يومي 25 و26 من الشهر. من المقرر أن يبدأ المهرجان في 1 فبراير 2025، مع استمرار الأنشطة طوال الشهر.
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حفلة محمد حماقي في الكويت
سيحيي الفنان محمد حماقي حفلاً خاصًا ضمن فعاليات “هلا فبراير” في الكويت، والذي من المقرر أن يقام في 28 فبراير 2025، من الساعة 0700 مساءً وحتى 1100 مساءً، في “مدينة المحركات الرياضية”. الأبواب ستفتح في الساعة 0600 مساءً، أي قبل بدئ الحفل بساعتين.
كيفية حجز تذاكر حفلة محمد حماقي
لحجز تذاكر الحفل، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لفعاليات “هلا فبراير” وإتباع الخطوات التالية
- الدخول إلى موقع “ايفنتات” المخصص.
- اختيار حفلة محمد حماقي أو الانتقال مباشرة إلى رابط الحفل.
- ة الشروط والأحكام الخاصة بالحفل.
- النقر على خيار “شراء التذاكر”.
- تحديد نوع العرض المطلوب.
- اختيار عدد التذاكر.
- تحديد فئة التذكرة.
- إجراء الدفع إلكترونيًا باستخدام الفيزا.
أسعار التذاكر
أفصحت اللجنة المنظمة عن أسعار التذاكر لحفلة محمد حماقي، حيث تتباين الأسعار حسب الفئة، كما هو موضح أدناه
|الفئة
|السعر
|VIP لشخصين
|150.000 دينار كويتي
|Section E
|30.000 دينار كويتي
|Section B
|50.000 دينار كويتي
|Section C
|40.000 دينار كويتي
|Section D
|40.000 دينار كويتي
|Section F
|30.000 دينار كويتي
|Section I
|20.000 دينار كويتي
|Section A
|50.000 دينار كويتي
|Section G
|40.000 دينار كويتي
|Section H
|30.000 دينار كويتي
|VVIP لخمس أشخاص
|500.000 دينار كويتي
الشروط والأحكام لحضور الحفل
وضعت اللجنة المنظمة عددًا من الشروط التي يجب الالتزام بها عند حضور حفلة محمد حماقي، وتشمل
- الدخول مخصص للمطعمين فقط من الفئة العمرية 12 عامًا فما فوق.
- يسمح بدخول الأطفال المعفيين من التطعيم وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
- يجب إبراز تطبيق مناعة أو هويتي، مع تقديم البطاقة المدنية عند الدخول.
- التذاكر المباعة غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال.
- يفضل الحضور قبل موعد العرض بساعة.
- غير المطعمين مسموح لهم بالدخول بشرط تقديم نتيجة PCR سلبية لا تتجاوز 72 ساعة.
- صوفا VVIP مخصصة لخمسة أشخاص مع خدمات استثنائية، وصوفا VIP لشخصين.
رابط حجز التذاكر
لزيارة رابط حجز تذاكر حفلة محمد حماقي مباشرة، يمكنكم الدخول إلى الموقع المخصص واتباع خطوات الحجز المنصوص عليها، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع الشروط المتعلقة بالحضور.
في الختام، تم تسليط الضوء على تفاصيل حجز تذاكر حفلة محمد حماقي في مهرجان “هلا فبراير” 2025 في الكويت، مع توضيح الأسعار والشروط المفروضة على الحضور.
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