إيران: الجولة الأولى من محادثاتنا مع أمريكا دارت في أجواء بناءة ومهنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - قالت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، إن الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية دارت في أجواء بناءة ومهنية.

وأضافت في بيان، أن طهران تتبع مسار الدبلوماسية بهدف رفع العقوبات وتخفيف الضغوط عن الشعب الإيراني.

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الإيرانية، إن هناك احتمالية لتغيير مكان انعقاد المحادثات مع واشنطن، لكن سلطنة عمان لا تزال تقوم بدور الوسيط، لافتة إلى أن المحادثات مع الجانب الأمريكي تشمل فقط الملف النووي ورفع العقوبات.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستُعقد السبت المقبل بوساطة عُمانية.