نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار حبوب الكالسيوم في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

فوائد حبوب الكالسيوم



على الرغم من أن حبوب الكالسيوم قد تحمل بعض الأضرار عند تناولها بشكل مفرط وبدون إشراف طبي، فإن لها العديد من الفوائد الصحية الهامة، إذا تم استخدامها باعتدال،ومن أبرز فوائد حبوب الكالسيوم ما يلي

تنظيم النبضات العصبية وضربات القلب.

تعزيز قوة العظام لدى النساء بعد سن اليأس، مما يقلل من إمكانية الإصابة بسرطان المبيض.

الوقاية من هشاشة العظام وسرطان القولون.

حماية الجسم من مرض السكري والحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم.

تنظيم عمليات الأيض والمساعدة في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

تنشيط إنزيم الليباز في البنكرياس الذي يسهم في هضم الدهون.

تقليل مخاطر فقدان الأسنان لدى كبار السن وتقوية عظام الأجنة.

تقليل فرص الإصابة بالتوحد لدى الحوامل.

تقليل نسبة الرصاص في الجسم.

تقليل مخاطر الإصابة بتسمم الحمل.

تخفيف آلام عسر الطمث.

تقليل مخاطر الكساح لدى الأطفال.

الحد من نوبات التشنج.

أضرار حبوب الكالسيوم



يؤدي الافتقار إلى الوعي الكافي بأضرار حبوب الكالسيوم الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط إلى عواقب صحية سلبية،من بين هذه الأضرار الشائعة

قد يؤدي الإفراط في تناول الكالسيوم إلى الإصابة بأمراض القلب، مما يستدعي استشارة الأطباء قبل تناولها، خاصة لمرضى القلب.

زيادة مستوى الكالسيوم في الدم قد تؤدي إلى تصلب الشرايين وتكوين تسربات في الأنسجة العضلية والأوتار.

يمكن أن تسبب حبوب الكالسيوم اضطرابات في الأمعاء، مثل الغثيان والإمساك المتكرر.

تشمل الأضرار المحتملة عدم انتظام عملية الهضم والتهيج المعدي، مما يؤدي إلى فقدان الشهية وآلام الصدر المستمرة.

قد يؤدي الإفراط في تناول الكالسيوم إلى ارتفاع ضغط الدم والشعور المستمر بالصداع، وأحيانًا صعوبة في التنفس وتورم الوجه واللسان.

يمكن أن تكون حبوب الكالسيوم ضارة جداً لمرضى الفشل الكلوي، حيث قد تسبب تكون حصوات الكلى.

زيادة مستوى الكالسيوم في الجسم قد ترفع من خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان البروستاتا.

الجرعات المناسبة من الكالسيوم



تتوفر حبوب الكالسيوم في الصيدليات، وتختلف الجرعة المناسبة وفقًا للعمر والحالة الصحية، كما يلي

من سن السبعين عامًا فما فوق 1200 ملغم يومياً.

السيدات الحوامل والمرضعات 1000 ملغم يومياً.

من سن 18 إلى 50 عاماً 1000 ملغم يومياً.

الأطفال من سن سنة واحدة حتى ثلاث سنوات 700 ملغم يومياً.

الأطفال من سن أربعة إلى ثمان سنوات 1000 ملغم يومياً.

الأطفال من سن ثمان إلى 18 سنة 1300 ملغم يومياً.

أفضل أوقات تناول الكالسيوم



من المهم تحديد مواعيد تناول حبوب الكالسيوم كمكمل غذائي لتعزيز امتصاصه الفعّال،أفضل وقت لذلك هو قبل النوم بحوالي ساعة، إذ تكون عملية الامتصاص أكثر فعالية خلال الليل،يُنصح بعدم النوم إلا بعد مرور ساعة من تناول الحبوب.

يُفضل تجنب تناول أي فيتامينات أو مكملات غذائية أخرى في نفس وقت الكالسيوم، لأن عملية امتصاصه تتطلب وقتاً طويلاً.

من المستحسن تناول كوب من اللبن الدافئ بعد ساعة من تناول حبوب الكالسيوم، حيث يُعزز اللبن من الرغبة في النوم.

أنواع حبوب الكالسيوم



تتواجد عدة مركبات من الكالسيوم، ومن الضروري استشارة الطبيب لاختيار النوع الأنسب، بناءً على الحالة الصحية والأدوية المتناولة،من بين المركبات الشائعة

سترات الكالسيوم يحتوي على حوالي 21% من الكالسيوم، يُستخدم كمكمل غذائي للحالات التي تعاني من التهاب الأمعاء واضطرابات الامتصاص، ويفضل تناوله وسط الوجبات.

يحتوي على حوالي 21% من الكالسيوم، يُستخدم كمكمل غذائي للحالات التي تعاني من التهاب الأمعاء واضطرابات الامتصاص، ويفضل تناوله وسط الوجبات. غلوكونات الكالسيوم يُعتبر أقل أنواع المكملات من حيث نسبة الكالسيوم (9%).

يُعتبر أقل أنواع المكملات من حيث نسبة الكالسيوم (9%). كربونات الكالسيوم تصل نسبة الكالسيوم فيه إلى 40%، ويفضل تناوله خلال الوجبة الغذائية لمساعدته على الامتصاص.

تصل نسبة الكالسيوم فيه إلى 40%، ويفضل تناوله خلال الوجبة الغذائية لمساعدته على الامتصاص. لاكتات الكالسيوم يحتوي على 13% من الكالسيوم.

حالات ممنوعة من تناول حبوب الكالسيوم



يُحذر بعض الأفراد من تناول حبوب الكالسيوم بسبب المخاطر الصحية المحتملة، مثل

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الفوسفات في الدم.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية لمعالجة قصور الغدة الدرقية.

المصابون بضعف في وظائف الكلى.

الأشخاص الذين يأخذون أدوية لعلاج الإمساك.

الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بسكتة دماغية.

بدائل حبوب الكالسيوم



لتجنب أضرار حبوب الكالسيوم، يمكن الاعتماد على الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل

الأسماك والسلمون.

الزبادي والكريم كراميل.

البرتقال والبروكلي.

السمسم وحمص الشام.

الجبن الشيدر.

فول الصويا والعدس.

الخضروات الورقية.

القرنبيط والفلفل الأحمر.

الزبيب.

الكاجو والجوز واللوز والبندق.

القمح والشعير والشوفان.

البقدونس والنعناع.

أعراض نقص الكالسيوم لدى الأطفال



تشمل أعراض نقص الكالسيوم لدى الأطفال ما يلي