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أحمد جودة - القاهرة - منح المهاجم البديل الدولي المغربي منير الحدادي فريقه لجانيس وصيف القاع المنقوص نقطة ثمينة عززت حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء بتسجيله هدف التعادل أمام ضيفه جيرونا 1-1، الخميس في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الدوري الإسباني: المغربي الحدادي يمنح ليجانيس نقطة ثمينة

وسجل الحدادي الذي دخل من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 76 هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، رغم النقص العددي في صفوف ليغانيس الذي خاض معظم اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه الغيني سيدوبا سيسيه بالبطاقة الحمراء بعد 19 دقيقة من صافرة البداية.

وجاء هدف الحدادي ردا على افتتاح جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله للمركز الثالث، في الشوط الثاني التسجيل عبر قائده المهاجم الأوروجوياني كريستيان ستواني (54).

ورفع ليجانيس رصيده في المركز التاسع عشر ما قبل الاخير إلى 30 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن لاس بالماس آخر الهابطين في الثامن عشر و4 نقاط عن ألافيس السابع عشر، فيما يتقدم جيرونا صاحب المركز السادس عشر بفارق 5 نقاط.

وواصل أوساسونا سلسلة انتصاراته بفوزه على ضيفه إشبيلية 1-0، سجله روبن غارسيا سانتوس (25).

ورفع أوساسونا الذي حقق فوزه الثالث تواليا ولم يذق طعم الخسارة في مبارياته الخمس الاخيرة (تعادلان) من رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إشبيلية الذي لم يفز في مبارياته الست الاخيرة (5 هزائم مقابل تعادل) عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويلعب لاحقا أتلتيكو مدريد مع رايو فايكانو، وريال بيتيس مع بلد الوليد.