الرياضة

شفيونتيك تستهل حملة الدفاع عن لقب مدريد بفوز صعب على ألكسندرا إيلا

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شفيونتيك تستهل حملة الدفاع عن لقب مدريد بفوز صعب على ألكسندرا إيلا

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أحمد جودة - القاهرة - استهلّت البولندية ​إيغا شفيونتيك​ حملة الدفاع عن لقبها في ​بطولة مدريد المفتوحة​ بفوّزٍ صعب على الصاعدة ألكسندرا إيلا بمجموعتيّن مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 4-6، 6-4، 6-2 لتبلغ المصنّفة الثانية عالميًا الدور الثالث.

شفيونتيك تستهل حملة الدفاع عن لقب مدريد بفوز صعب على ألكسندرا إيلا

ونجحت الفيليبنيّة في كسر إرسال إيغا وحسم المجموعة الأولى، واستعادت شفيونتيك تركيزها في الثانية وكانت المجموعة الثالثة أسهل بفضل خبرتها في التعامل مع هكذا مباريات، وتحقّق الفوّز في ساعتيّن وربع الساعة.

في مباريات أخرى، أطاحت أناستازيا سيفاستوفا بمواطنتها اللاتفية يلينا أوستابينكو، بنتيجة 7-6 و6-2، وتعبر بدوّرها إلى الدور نفسهِ.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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