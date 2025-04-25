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أحمد جودة - القاهرة - استهلّت البولندية ​إيغا شفيونتيك​ حملة الدفاع عن لقبها في ​بطولة مدريد المفتوحة​ بفوّزٍ صعب على الصاعدة ألكسندرا إيلا بمجموعتيّن مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 4-6، 6-4، 6-2 لتبلغ المصنّفة الثانية عالميًا الدور الثالث.

شفيونتيك تستهل حملة الدفاع عن لقب مدريد بفوز صعب على ألكسندرا إيلا

ونجحت الفيليبنيّة في كسر إرسال إيغا وحسم المجموعة الأولى، واستعادت شفيونتيك تركيزها في الثانية وكانت المجموعة الثالثة أسهل بفضل خبرتها في التعامل مع هكذا مباريات، وتحقّق الفوّز في ساعتيّن وربع الساعة.

في مباريات أخرى، أطاحت أناستازيا سيفاستوفا بمواطنتها اللاتفية يلينا أوستابينكو، بنتيجة 7-6 و6-2، وتعبر بدوّرها إلى الدور نفسهِ.