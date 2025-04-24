المصريون فى البوكر العربية... محمد سمير ندا ثالت مصرى يفوز بالجائزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 09:32 مساءً - حقق الكاتب المصرى محمد سمير ندا فوزا غاليا بجائزة الرواية العربية (البوكر) في دورتها الثامنة عشرة لعام 2025 عن روايته الصادرة عن دار مسكيلياني صلاة القلق وهو بذلك المصرى الثالث الذى يحقق هذه الجائزة، كما أنه أصغر المصريين الفائزين بالجائزة بعد كل من بهاء طاهر ويوسف زيدان اللذان حققاها تباعا قبل أكثر من خمسة عشرة عاما.

وتزامنا مع إعلان فوز محمد سمير ندا بجائزة البوكر العربية نستعرض هؤلاء الذين حملوا اسم مصر إلى منصة التتويج مع روايات لامست المجد.

"واحة الغروب".. بهاء طاهر يفتتح البوكر بطابع مصرى

في عام 2008، انطلقت جائزة البوكر العربية، وكان الفوز الأول مصريًا خالصًا، عبر رواية "واحة الغروب" للروائي بهاء طاهر، العمل الذي غاص في تاريخ الواحات، في زمن الاحتلال البريطاني، قدّم تجربة سردية تنبض بالتأملات، وتركت أثرًا مميزًا كأول رواية تحصد الجائزة.

تدور أحداث الرواية في نهايات القرن التاسع عشر مع بداية الاحتلال البريطاني لمصر، بطل الرواية هو ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر الذي يتم إرساله إلى واحة سيوة كعقاب له بعد شك السلطات في تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني والزعيم أحمد عرابي، ويصطحب الضابط معه زوجته الأيرلندية كاثرين الشغوفة بالآثار التي تبحث عن مقبرة الأسكندر الأكبر، لينغمسا في عالم جديد شديد الثراء يمزج بين الماضي والحاضر، ويقدم تجربة للعلاقة بين الشرق والغرب على المستويين الإنساني والحضاري.

"عزازيل".. الرواية التي خلقت حالة من الجدل

فى العام التالي من انطلاق جائزة البوكر العربية، 2009، خطف الروائى يوسف زيدان الأضواء بفوزه عن روايته "عزازيل"، التي تجرأت على الخوض في لحظة حرجة من التاريخ الديني المسيحي، الرواية خلقت حالة من الجدل داخل الأوساط الثقافية والدينية، لكنها انتزعت احترام لجنة التحكيم بقوة بنائها الفنى وعمقها الفلسفى، لتصبح واحدة من أشهر روايات البوكر حتى اليوم.

تدور أحداث رواية عزازيل فى القرن الخامس الميلادى ما بين صعيد مصر والإسكندرية وشمال سوريا، عقب تبنى الإمبراطورية الرومانية للمسيحية، وما تلا ذلك من صراع مذهبى داخلى بين آباء الكنيسة من ناحية، والمؤمنين الجدد والوثنية المتراجعة من جهة ثانية، يتضح ذلك من خلال سيرة ذاتية للراهب المسيحى المصرى "هيبا"، والذى عاش فى الفترة المضطربة من التاريخ المسيحى الكنسى فى أوائل القرن الخامس الميلادى، والتى تلتها انقسامات هائلة بين الكنائس الكبرى وذلك على خلفية الخلاف حول طبيعة المسيح.

وتتناول كتب الراهب هيبا ما حدث له منذ خرج من أخميم فى صعيد مصر قاصدا مدينة الإسكندرية لكى يتبحر فى الطب واللاهوت، ثم خروجه هاربا من الإسكندرية بعد أن شهد بشاعة مقتل "هيباتيا"، ثم خروجه إلى فلسطين للبحث عن أصول الديانة واستقراره فى أورشليم "القدس" ولقائه بالقس نسطور الذى أحبه كثيرا وأرسله إلى دير هادئ بالقرب من أنطاكية، وفى ذلك الدير يزداد الصراع النفسى داخل نفس الراهب وشكوكه حول العقيدة.

جائزة البوكر العربية

الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائى باللغة العربية، وتبلغ قيمة الجائزة التى تُمنح للرواية الفائزة خمسين ألف دولار أمريكى، يرعى الجائزة مركز أبو ظبى للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبى.

تهدف الجائزة العالمية للرواية العربية إلى مكافأة التميّز فى الأدب العربى المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتى وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.