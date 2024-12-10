نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع جزيرة بالي على الخريطة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - أين تقع جزيرة بالي على الخريطة

تقع جزيرة بالي في دولة إندونيسيا، التي تُعتبر من الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا، وهي جزء من الأرخبيل الإندونيسي الذي يتكون من آلاف الجزر،تتمتع جزيرة بالي بموقع جغرافي متميز، حيث تقع في أقصى غرب جزر سوندا الصغرى، بين جزيرة جاوة، التي تُعتبر أكبر جزر إندونيسيا، وجزيرة لومبوك،تتميز الجزيرة بتضاريس جبلية تزيد من جمال طبيعتها الخلابة، حيث تمتد الجبال والوديان في أرجاء الجزيرة،

يُعتبر جبل أجونج، الذي يُعد بركانًا نشطًا، هو أعلى نقطة في جزيرة بالي، ويشكل جزءًا من السلسلة الجبلية التي تمتد إلى جزيرة جاوة،تتميز بالي أيضًا بوجود العديد من الغابات المطرية، التي تحتضن تنوعاً كبيراً من النباتات والحيوانات، مما يعزز من ثراء البيئة الطبيعية في الجزيرة،تُعد دنبسار، العاصمة الإدارية لمقاطعة بالي، واحدة من أبرز المدن في الجزيرة،وساهمت الديانة الهندوسية، التي يعتنقها حوالي 90% من السكان، في تشكيل الطابع الثقافي الفريد للجزيرة، بينما يشكل المسلمون 10% فقط، على الرغم من أن إندونيسيا تُعتبر أكبر دولة إسلامية في العالم،

معلومات عن جزيرة بالي

تُعتبر جزيرة بالي مقاطعة إندونيسية تُميزها المناظر الطبيعية الخلابة، التي تشمل الشواطئ الرملية والمياه الصافية، بحقوق الأرز الممتدة على التلال، وحقول الشاي،تقع الجزيرة في منطقة بركانية نشطة، حيث يمكن رؤية جبلٍ بركاني محاط بالغابات الخضراء، بالإضافة إلى العديد من الأنهار والشلالات التي تضفي لمسة سحرية على المناظر الطبيعية،

يتميز الطقس في بالي بمناخ معتدل في فصل الصيف وأمطار في فصل الشتاء،تتمتع الجزيرة بمناخ استوائي رطب، مما يجعلها وجهة مثالية للسياح،تحتوي بالي على العديد من المواقع التاريخية والثقافية، وتوفر إقامات متنوعة تلبي احتياجات جميع أنواع السياح،تُعرف بالي بلقب “الجنة على وجه الأرض” لجمالها الطبيعي وتنوع الأنشطة المتاحة فيها،

تاريخ جزيرة بالي

يمتد تاريخ جزيرة بالي لأكثر من 2000 سنة، عندما سكنها قبائل الاستروجين التي قدمت من تايوان عبر البحر،ثقافياً، يرتبط سكان الجزيرة بقرب من قبائل الفلبين ومناطق أوقيانوسيا وكذلك القبائل الإندونيسية،تم العثور على أدوات صخرية في قرية سيكك، تُظهر حضارة الجزيرة القديمة،

تأثرت بالي بالثقافات الصينية والهندية، خصوصاً الهندوسية، في القرن الأول الميلادي،في نهاية القرن العاشر، صعد الملك أرلانجا الذي حكم شرق جاوة، وتولى أخوه كوالي حكم بالي بالنيابة عنه،لا تزال مقابر الملك أرلانجا وزوجاته موجودة في مدينة تامباك سيرنج، بالإضافة إلى المباني المنحوتة في الصخر التي كانت تستخدم للرهبان،

في القرن الرابع عشر، خضعت الجزيرة لسيطرة مملكة مجاهيت في جاوة، وظهرت حكومات بعدها مثل بجنج وكلونجكلونج،يُعتبر حاكم كلونجكلونج من أبرز الحكام الذين مروا على الجزيرة، وتعود معظم الآثار في بالي إلى فترة حكم بجنج، حيث أبدع السكان في فنون النحت على الحجر،

دخل الأوروبيون الجزيرة لأول مرة في القرن السابع عشر بفضل مستكشف هولندي، وبدأ الاستعمار الهولندي للجزيرة وباقي الأرخبيل في القرن التاسع عشر،

الحياة في بالي

تتمتع الحياة في جزيرة بالي بتنوع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية،يسكن الجزيرة مجموعة كبيرة من البالينيز، الذين تعود أصولهم إلى جزيرة جاوة، ويشتهرون بمهاراتهم في الزراعة، وخاصة زراعة الأرز الذي يُعتبر محصولًا رئيسيًا،بالإضافة إلى الأرز، يتم أيضا زراعة القهوة والشاي والخضروات والفواكه مثل جوز الهند،

تعتمد الحياة في بالي أيضًا على تصدير الثروة الحيوانية مثل لحوم الماشية والخنازير، بينما يرتكز الاقتصاد على السياحة وصناعة الأغذية والحرف اليدوية، خصوصًا في فنون النحت،تشمل الحياة الثقافية في بالي الموسيقى والدراما والرقص الفولكلوري والهندسة المعمارية،

يوجد في بالي مطار دولي، مطار نغوراه راي، الذي تم افتتاحه في منتصف القرن الماضي، بالإضافة إلى وجود جامعة كبيرة في عاصمة المقاطعة،

المدن الرئيسية في بالي

تُعتبر مدينتين رئيسيتين في جزيرة بالي، وهما دنباسار وسينجاراجا،تُعد دنباسار أكبر مدينة في بالي، وتُمثل المركز الاقتصادي والسياسي، حيث يوجد بها الجامعة والفرص الاقتصادية المتنوعة،بينما تقع سينجاراجا في شمال الجزيرة، وتحتوي على أكبر ميناء ومجموعة من المخازن والمتاحف،

تُعتبر مدينة كلونجكلونج مركزًا هامًا للنحت على الخشب وصناعة الذهب والفضة، بينما تحتوي مدينة جيانجار على أكبر أسواق بالي،ومن المدن الأخرى المعروفة مدينة كوتا وسانور ونوسا دوا، التي تشتهر بسياحتها وتستقطب العديد من الزوار بفضل منتجعاتها الفاخرة،

ماذا يوجد في بالي

تتمتع جزيرة بالي بتنوع كبير في المناظر الطبيعية والمزروعات الكبرى والموروث الثقافي،يمكن للزوار التعرف على معتقدات السكان المحليين الذين يعتنقون الهندوسية والبوذية والإسلام، والتعرف على فن النحت الخشبي المتقن،

لعشاق المغامرة، توفر الجزيرة فرصاً لتسلق الجبال البركانية، وركوب الأمواج في المحيط الهندي، والغوص لمشاهدة الشعب المرجانية والأسماك الملونة،كما يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة،

السياحة في بالي

تستقطب جزيرة بالي ملايين الزوار سنويًا، وهي تُعتبر واحدة من أبرز وجهات السياحة في إندونيسيا،تحتوي الجزيرة على موسمين رئيسيين؛ موسم الشتاء من ديسمبر إلى أبريل، الذي يتميز بالرطوبة نتيجة الأمطار الموسمية، وموسم الصيف، الذي يمتد على باقي شهور السنة، ويُعرف بالجفاف والحرارة المعتدلة،

من أبرز الأنشطة التي يمكن القيام بها في بالي تتضمن الاسترخاء في المنتجعات على شاطئ كوتا وسيمينيك، زيارة بحيرة باتور التي تقع على قمة جبل بركاني نشط، التجديف في الأنهار، زيارة مزارع القهوة والكاكاو، وركوب الخيل في حقول الأرز،لا تفوتوا أيضاً تجربة التسوق في مولات بالي التي تحتوي على أكبر المتاجر العالمية،

فنادق جزيرة بالي

تضم جزيرة بالي مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات التي تناسب مختلف ميزانيات الزوار،من بين الفنادق الشهيرة

فندق آيمانا بالي يقع في سيمينياك ويوفر أجواء هادئة ومرافق مميزة مثل مسبح خاص وسبا.

فندق فور سيزونز بالي في جيمباران يتميز بإطلالات رائعة على المحيط الهندي، ويحتوي على أجنحة خاصة ومطاعم فاخرة.

فندق كومو شامبياني يقدم أماكن إقامة فاخرة ومطاعم راقية على ضفاف نهر أيونج.

فندق آيبيس ستايل بيتونج يوفر إقامة مريحة وسهولة الوصول إلى الشاطئ والمطاعم المحلية.

فندق آي،بيزيتش بينك ليتشي يقع في نوسا دوا ويتميز بشاطئ خاص ومسبح رائع.

أجمل شواطئ جزيرة بالي

تتميز بالي بشواطئها الخلابة التي تجمع بين الرمال البيضاء والمياه الفيروزية، ومن بين أجمل الشواطئ