أين تقع جزر الاميرات

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جزر الأميرات وجهة ساحرة في بحر مرمرة

جزر الأميرات وجهة ساحرة في بحر مرمرة

تقع جزر الأميرات في بحر مرمرة، على بُعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب شرق مدينة إسطنبول في شمال غرب تركيا،تُعد هذه المجموعة من الجزر الصغيرة وجهة سياحية رائجة، إذ تستقطب الزوار بجمالها الطبيعي وهدوئها الفريد، مما يجعلها ملاذًا مثاليًا للراغبين في الهروب من صخب المدينة والتمتع بجوٍ مريح.

الجزر المكونة لمجموعة جزر الأميرات

الجزر المكونة لمجموعة جزر الأميرات

تتكون مجموعة جزر الأميرات من تسع جزر صغيرة، لكن ليس جميعها متاحة للزيارة أو تحمل طابعًا سياحيًا،من بين هذه الجزر، هناك خمس جزر بارزة يمكن للزوار استكشافها

جزيرة بويوكادا (Büyükada) تعتبر أكبر جزر المجموعة والأكثر شهرة،تُعرف بمبانيها الخشبية الجميلة وبمناظرها الطبيعية الخلابة،يمكن للزوار الاستمتاع بجولات بالدراجات الهوائية والمشي في شوارعها الهادئة. جزيرة هيلي (Heybeliada) تتميز بجمالها الهادئ، وتشتهر بوجود الأكاديميات العسكرية والبحرية،تضم المدرسة البحرية القديمة والشواطئ الرملية الساحرة. جزيرة كينالي (Kınalıada) مشهورة بمياهها الصافية وشواطئها الجميلة، وتعتبر وجهة مثالية للسباحة والغطس. جزيرة بورغاز (Burgazada) تُعتبر أصغر الجزر التي تحتوي على نشاطات سياحية، وتقع شمال شرق بويوكادا، حيث توفر بيئة هادئة وملائمة للمشي وركوب الدراجات. جزيرة حقيبة السرج (Sedef Adası) تشتهر بجوها الهادئ، مما يجعلها وجهة سياحية مفضلة.

وسائل النقل إلى جزر الأميرات

وسائل النقل إلى جزر الأميرات

تتعدد وسائل النقل المتاحة للوصول إلى جزر الأميرات من مدينة إسطنبول، وتشمل

العبارات البحرية تنطلق العبارات من محطة كاباتاش في إسطنبول، وتستغرق الرحلة حوالي ساعة واحدة،توفر هذه الوسيلة وصولًا سريعًا وفعالًا إلى الجزر. العبارات التقليدية تنطلق أيضًا من نفس المحطة، إلا أن الرحلة قد تستغرق حوالي 100 دقيقة،رغم أن هذه الوسيلة أقل سرعة، إلا أنها تظل آمنة واقتصادية. القطار الجبلي المائل والتوبي يمكن الوصول إلى كاباتاش بواسطة القطار الجبلي المائل من ميدان تقسيم أو عبر الترامواي من محطة مسجد السلطان أحمد.

أهمية موقع جزر الأميرات

أهمية موقع جزر الأميرات

تتمتع جزر الأميرات بموقع جغرافي متميز ومرتفع عن سطح البحر، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لالتقاط الصور الفوتوغرافية ذات المناظر الطبيعية الخلابة،تتميز الجزر بعددٍ قليل من السكان، مما يعزز من هدوئها ويتيح للزوار إمكانية الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والشواطئ النظيفة.

تحتوي الجزر على مناظر رائعة، تشمل المساحات الخضراء والرمال الصفراء والمياه الصافية،يُعتبر استخدام العربات التي تجرها الأحصنة والدراجات الوسائل الأساسية للتنقل بين الجزر، مما يسهم في الحفاظ على الهدوء والسلام الذي تتميز به.

المناخ والطقس

المناخ والطقس

تتميز جزر الأميرات بمناخ معتدل، حيث تصل درجات الحرارة في فصل الصيف إلى حوالي 28 درجة مئوية،يعتبر فصل الربيع والخريف، ولا سيما شهري أيلول وتشرين الأول، من أفضل الأوقات لزيارة الجزر، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة والأمطار أقل،بينما قد تكون درجات الحرارة منخفضة في الشتاء، مما قد يجعل الرحلات أقل جذبًا لبعض الزوار.

أسعار العبارات من إسطنبول إلى جزر الأميرات

أسعار العبارات من إسطنبول إلى جزر الأميرات

تتفاوت أسعار تذاكر العبارات بناءً على نوع بطاقة إسطنبول المستخدمة،حيث يتراوح سعر التذكرة للبالغين بين 21.90 TL و 15.33 TL، بينما تكون أسعار الطلاب أقل،يُنصح الزوار بالتحقق من مواعيد الرحلات ونوع العبارة المستخدمة لضمان أفضل تجربة.

أفضل فنادق جزر الأميرات

أفضل فنادق جزر الأميرات

تقدم جزر الأميرات مجموعة من الفنادق التي توفر إقامات مريحة، ومن بينها

فندق أدا بالاس بويوكادا

فندق سيرغوزيست هوتيل

فندق بيوم أندي أنستاسيا ميزوكي

أسماء الجزر البارزة

أسماء الجزر البارزة

تشمل جزر الأميرات العديد من الجزر الفرعية، ومن أبرزها

بويوكادا (Büyükada)

هيلي (Heybeliada)

كينالي (Kınalıada)

بورغاز (Burgazada)

مطاعم جزر الأميرات

مطاعم جزر الأميرات

تحتوي جزر الأميرات على مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم مأكولات محلية وعالمية،من بين المطاعم المشهورة

مطعم هازندار يقدم مأكولات تركية تقليدية في جزيرة بويوكادا.

مطعم ترياكي تور متخصص في تقديم اللحم المشوي.

مطعم إسكالوب يتميز بتقديم المأكولات البحرية في جزيرة هيلي.

مطعم فلامينكو يقدم مأكولات بحرية ومأكولات تركية تقليدية في جزيرة بورغاز.

موانئ جزر الأميرات

موانئ جزر الأميرات

تحتوي الجزر على عدة موانئ رئيسية تشمل

ميناء بويوكادا (Büyükada İskelesi)

ميناء هيلي (Heybeliada İskelesi)

ميناء كينالي (Kınalıada İskelesi)

ميناء بورغاز (Burgazada İskelesi)

قصة جزر الأميرات

قصة جزر الأميرات

تعود قصة جزر الأميرات إلى العصور البيزنطية والعثمانية، حيث كانت تستخدم كمكان للمنفى للأمراء والشخصيات البارزة،اليوم، تُعتبر الجزر وجهة سياحية شهيرة، حيث تتمتع بجمالها الطبيعي وهدوئها، وتعتبر مركزًا للفنون والثقافة في تركيا.

المسافة من بورصة إلى جزر الأميرات

المسافة من بورصة إلى جزر الأميرات

تتراوح المسافة من بورســة إلى جزر الأميرات بين 240 و270 كيلومترًا، ويمكن الوصول إليها من إسطنبول عبر العبارات، بعد السفر من بورصة إلى إسطنبول.

كيفية التنقل بين الجزر

كيفية التنقل بين الجزر

يمكن التنقل بين الجزر باستخدام العبارات والقوارب، بالإضافة إلى استئجار الدراجات أو استخدام الحافلات والعربات الكهربائية.

أفضل وقت لزيارة جزر الأميرات

أفضل وقت لزيارة جزر الأميرات

أفضل وقت لزيارة جزر الأميرات هو في فصل الربيع والخريف، حيث يكون الطقس معتدلًا وأقل ازدحامًا،بينما يُعتبر الصيف أكثر الفترات ازدحامًا، ويُعد الشتاء أقل جذبًا بسبب برودة الطقس.

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