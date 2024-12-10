أين توجد الكلى في جسم الإنسان

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هند السوليه - الرياض - محتويات

دراسة حول الكلى التركيب الوظيفي والأمراض المرتبطة



تُعتبر الكلى من الأعضاء الحيوية الأساسية في جسم الإنسان، حيث تلعب دورًا محوريًا في العديد من العمليات البيولوجية الحيوية،تقع الكلى في الجزء الخلفي من تجويف البطن، واحدة على كل جانب من العمود الفقري،يُوجد لدى كل إنسان كليتان، تتميزان بشكل حبة الفاصولياء، ويبلغ طول كل منهما حوالي 12 سم تقريبًا،لون الكلى يميل إلى البني أو الأحمر، وتحتوي على أنسجة حساسة للغاية.

التركيب التشريحي للكلى



تتكون الكلى من عدة مكونات رئيسية، كل منها يؤدي وظيفة محددة، مما يُظهر تعقيد وظيفتها،من هذه المكونات

محفظة الكلى وهي غشاء خارجي يعمل كدرع لحماية الكلى من الأضرار الخارجية. القشرة الكلوية الطبقة الخارجية للكلية، تحتوي على وحدات النيفرون، التي تقوم بتصفية الدم. اللب الكلوي الجزء الداخلي الذي يحتوي على الأعمدة الكلوية، وهو المسؤول عن إنتاج البول. الكليون الأنبوب الطويل الذي يعد الوحدة الأساسية للكلى ويقوم بإنتاج البول. الحوض الكلوي المنطقة التي تجمع البول قبل أن ينتقل إلى الحالب، مما يسهل انتقاله إلى المثانة.

وظيفة الكلى



تؤدي الكلى عدة وظائف حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها

تنقية الدم تعمل الكلى على تصفية الدم من السموم والفضلات الناتجة عن عمليات الأيض،تقوم بإزالة المركبات غير المرغوب فيها مثل اليوريا والكرياتينين، مما يساهم في الحفاظ على صحة الجسم. تنظيم السوائل تُساهم الكلى في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، مما يؤثر على ضغط الدم وتوازن الإلكتروليتات،إذا كان هناك نقص في السوائل، فإن الكلى تحافظ على الماء، بينما إذا كان هناك فائض، فإنها تعمل على طرد السوائل الزائدة. تنظيم ضغط الدم تلعب الكلى دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم عبر إفراز هرمونات مثل الرينين، التي تؤدي إلى زيادة ضغط الدم عندما يكون منخفضًا. تنظيم توازن الأحماض والقلويات تساعد الكلى في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الدم من خلال التحكم في مستويات أيونات الهيدروجين والبيكربونات. إنتاج خلايا الدم الحمراء تفرز الكلى هرمون الإريثروبويتين، الذي ينبه نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يساعد في نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم. تفعيل فيتامين د تلعب الكلى دورًا في تنشيط فيتامين د، الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، مما يساهم في صحة العظام.

الأمراض التي قد تصيب الكلى



تُعتبر الكلى عرضة لمجموعة من الأمراض التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، ومن أبرز هذه الأمراض

المتلازمة الكلوية حالة تسبب فقدان البروتين في البول وتورماً في الساقين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة،تُعزى هذه الحالة إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك الالتهابات والأمراض المناعية. حصوات الكلى تشكل رواسب معدنية في الكلى تؤدي إلى ألم شديد وعادة ما تعيق تدفق البول،تكون الحصوات نتيجة لزيادة تركيز المعادن في البول، وعادة ما تحتاج إلى إجراءات طبية لتفتيتها أو إزالتها. التهاب الحويضة والكلية عدوى بكتيرية تؤثر على الكلى وتسبب الألم والحمى،في حالات متقدمة، قد تؤدي العدوى إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح. التهاب كبيبات الكلى حالة مناعية تؤثر على الكلى وتؤدي إلى فقدان وظائفها،هذا النوع من الالتهاب يتطلب رعاية طبية دقيقة نظرًا لتعقيد حالته. الفشل الكلوي حالة تحدث عندما تفقد الكلى قدرتها على القيام بوظائفها بشكل كافٍ، مما قد يتطلب علاجًا بالغسيل الكلوي،يُعتبر الفشل الكلوي من أخطر الحالات التي تتطلب متابعة طبية مستمرة.

أسباب الإصابة بأمراض الكلى



يمكن أن تؤدي عدة عوامل إلى الإصابة بأمراض الكلى، ومن أبرزها

سوء التغذية عدم تناول العناصر الغذائية الضرورية يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائف الكلى،من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن يتضمن الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. عدم شرب كمية كافية من المياه يؤثر على تركيز السموم في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى،يُنصح بشرب كميات كافية من الماء يوميًا للمساعدة في تحسين أداء الكلى. تناول الأدوية بعض الأدوية مثل الفيتامينات قد تؤدي إلى تلف الكلى إذا تم تناولها بجرعات كبيرة،يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية جديدة. ارتفاع ضغط الدم والسكري يُعتبران من أبرز الأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى مشاكل في الكلى،يؤدي التحكم السيئ في مستوى السكر أو ضغط الدم إلى تأثيرات سلبية على الأوعية الدموية في الكلى.

أعراض الإصابة بأمراض الكلى



تظهر على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى مجموعة من الأعراض، ومنها

فقدان الشهية عدم الرغبة في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن،قد يكون هذا عرضًا مبكرًا لوجود مشاكل صحية. الغثيان والقيء قد تحدث بسبب تراكم السموم في الجسم،هذه الأعراض قد تتسبب في عدم القدرة على تناول الطعام بشكل كافٍ. الأرق صعوبة النوم نتيجة لعدم الراحة أو الألم،يُنصح بمتابعة نمط النوم للتعرف على أي تغييرات غير طبيعية. الضعف والإغماء نتيجة لفقر الدم الناجم عن نقص خلايا الدم الحمراء،قد يشعر الشخص بالتعب الشديد بسبب نقص الأكسجين. ألم في الصدر نتيجة لتراكم السوائل في الجسم،يُعتبر هذا العرض من الخطيرة التي تتطلب ة طبية فورية. تورم في الساقين بسبب احتباس السوائل، مما يُشير إلى أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح،قد يظهر هذا العرض بشكل ملحوظ بعد فترات من النشاط. ارتفاع ضغط الدم نتيجة لعدم قدرة الكلى على تنظيم السوائل،قد يُصبح ضغط الدم مرتفعًا بشكل خطير في الحالات المتقدمة. تشنجات العضلات نتيجة لخلل في توازن الإلكتروليتات، مما يُؤدي إلى الإحساس بالألم وعدم الراحة.

طرق الحفاظ على الكلى



لحماية صحة الكلى، يجب اتباع مجموعة من الإرشادات، منها