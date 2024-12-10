نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين يقع برج إيفل ومعلومات عن تاريخه منذ انشائه وحتى الآن في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

التصميم والإنشاء



بدأ بناء برج إيفل في 26 يناير 1887 واستمر العمل عليه لمدة 26 شهرًا، بمشاركة حوالي 50 مهندسًا و300 عامل،خلال الأشهر الخمسة الأولى، تم الانتهاء من بناء الأساس، بينما استغرق بناء البرج نفسه 21 شهرًا،انتهت جميع الأعمال الإنشائية في 31 مارس 1889، وتم افتتاح البرج رسميًا في 6 مايو من نفس العام.

عند النظر إلى الأدوات والتقنيات المتاحة في تلك الفترة، يُعتبر زمن تشييد البرج (1887-1889) فترة قياسية،يتكون البرج من 18,038 قطعة حديدية و2.5 مليون مسمار، ويبلغ وزنه الإجمالي 10 آلاف طن.

برج إيفل من 1889 إلى الحرب العالمية الأولى



في 6 مايو 1889، تم افتتاح المعرض الدولي للجمهور، ليبدأ الزوار بتسلق برج إيفل اعتبارًا من 15 مايو،على الرغم من الانتقادات التي وجهت للبرج من بعض الفنانين المعروفين في ذلك الوقت، إلا أنه تم الاعتراف به على الفور كإنجاز معمارية ناجحة خلال المعرض،خلال الأسبوع الأول من الافتتاح، صعد 28,922 شخصًا إلى قمة البرج دون استخدام المصعد.

مع نهاية المعرض، زار حوالي 2 مليون من بين 32 مليون زائر لحدث المعرض برج إيفل، الذي كان يُعتبر أطول نصب تذكاري في العالم حتى تم بناء مبنى كرايسلر في نيويورك عام 1930،وقد جذب البرج العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم المخترع الشهير توماس إديسون.

معلومات وحقائق عن برج إيفل



تم بناء البرج عام 1889 بواسطة المهندس الفرنسي غوستاف إيفل،يبلغ ارتفاعه 324 مترًا، مما يجعله أعلى مبنى في العاصمة الفرنسية باريس،يتكون من 18,038 قطعة حديدية و2.5 مليون مسمار، ويزن 10 آلاف طن،يُقسم البرج إلى ثلاثة أجزاء رئيسية مخصصة للسياح والزوار

الطابق الأول يقع على ارتفاع 57 مترًا من الأرض، بمساحة 4200 متر مربع، ويستوعب حوالي 3000 شخص،يحتوي على كابينة دائرية توفر منظرًا بزاوية 360 درجة لباريس. الطابق الثاني يقع على ارتفاع 115 مترًا من الأرض، بمساحة 1650 متر مربع، ويستوعب حوالي 1600 شخص،يوفر إطلالة مرتفعة على المدينة ويمكن الوصول إليه باستخدام السلالم. الطابق الثالث يقع على ارتفاع 275 مترًا من الأرض، بمساحة 350 متر مربع، ويستوعب 400 شخص،يمكن الوصول إليه فقط عن طريق المصعد.

تابع المعلومات الخاصة ببرج إيفل



برج إيفل مُطلي بثلاثة ألوان مختلفة، حيث يكون الجزء السفلي أغمق والوسط متوسط والجزء العلوي أفتح،لحماية البرج من الصدأ، يتطلب الأمر صيانة دورية كل سبع سنوات، تتضمن استهلاك حوالي 7 أطنان من الطلاء، وتستغرق 15 شهراً لتكتمل.

توقع المهندس غوستاف إيفل أن يصل عدد الزوار إلى 500 ألف شخص سنويًا، ولكن العدد الفعلي تجاوز هذا التوقع بشكل كبير، حيث بلغ مليونَي زائر خلال العام الأول،وفي عام 2005، ارتفع العدد إلى 6 ملايين زائر سنويًا، ليصل حاليًا إلى حوالي 7 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم.

مراحل بناء برج إيفل



التصميم والتخطيط بدأ التصميم في عام 1884 تحت قيادة غوستاف إيفل وفريقه. البنية الأساسية بدأ البناء في عام 1887 مع إنشاء الأسس الضخمة للبرج. الهيكل الفلزي تم بناء الهيكل الرئيسي باستخدام الحديد المشدود. التجميع والانتهاء تم تجميع أجزاء البرج في الموقع باستخدام المشدودات والبراغي. افتتاح البرج تم افتتاح البرج رسميًا في 31 مارس 1889.

أحداث برج إيفل التاريخية



افتتاح البرج تمت مراسم الافتتاح بشكل رسمي في 31 مارس 1889 خلال معرض باريس العالمي. استخدامه في الاتصالات بدءًا من عام 1900، تم استخدام برج إيفل كبرج إرسال إذاعي. الحرب العالمية الأولى استخدم البرج لأغراض التجسس ورصد التحركات العسكرية. احتفال الذكرى المئوية أُقيم احتفال كبير بمناسبة الذكرى المئوية للبرج في عام 1989. إعادة تجديد البرج في عام 2008، شهد البرج أعمال تجديد شاملة.

لماذا بني برج إيفل



تم بناء برج إيفل لأسباب عدة، منها

المعرض العالمي أنشئ كجزء من عرض فرنسا للعالم خلال معرض باريس العالمي عام 1889. تكريم للمهندس غوستاف إيفل يُعتبر البرج تكريمًا له ولمساهماته. استخدامات متعددة تم استخدام البرج لأغراض علمية وتكنولوجية متنوعة. جذب الزوار والسياح أصبح وجهة سياحية رئيسية. تكنولوجيا متقدمة كان بناءه مثالًا على التحف الهندسية والتكنولوجية. تأكيد الهوية الوطنية يمثل رمزًا للهوية الوطنية الفرنسية ومرتكزًا لمدينة باريس.

وصف برج إيفل وطوابقه



يتكون البرج من ثلاثة طوابق رئيسية

الطابق الأول يحتوي على مجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر. الطابق الثاني يقدم إطلالات بانورامية لا تُضاهى على مدينة باريس. الطابق الثالث الطابق العلوي الوحيد القابل للوصول، وهو يوفر مشاهد فريدة للعاصمة.

مواعيد زيارة برج إيفل



تختلف مواعيد زيارة برج إيفل حسب الموسم

الموسم العالمي (20 يونيو 3 سبتمبر) يفتح يوميًا من الساعة 900 صباحًا حتى 0045 منتصف الليل.

الموسم القمة (4 سبتمبر 19 يونيو) يفتح يوميًا من الساعة 930 صباحًا حتى 2345 مساءً.

سعر تذكرة برج إيفل



تتفاوت أسعار التذاكر حسب الطابق المراد زيارته

الطابق الأرضي تتراوح بين 10-17 يورو.

الطابق الأول أو الثاني تتراوح بين 16-25 يورو.

القمة الثالثة تتراوح بين 19-27 يورو.

مطاعم برج إيفل



يضم برج إيفل مجموعة من المطاعم المميزة، منها

Le Jules Verne مطعم فاخر يقع داخل البرج.

58 Tour Eiffel مطعم بأسعار معقولة ويقدم مجموعة من الأطباق الشهية.

Café de l’Homme مطعم بجوار البرج يقدم تجربة تناول طعام ممتعة.

Les Ombres مطعم يتميز بإطلالة رائعة على البرج.

كيفية الوصول إلى برج إيفل



يمكن الوصول إلى برج إيفل بوسائل متعددة

المترو باستخدام خط المترو رقم 6 أو 9.

الحافلات يمكن استخدام الحافلات العامة للوصول إلى البرج.

التاكسي يسهل طلب تاكسي من أي مكان في باريس.

المشي خيار مناسب إذا كنت تقيم بالقرب من البرج.

الدراجات العامة يمكنك استئجار دراجة عامة (Vélib’).

المعالم القريبة من برج إيفل



توجد مجموعة من المعالم القريبة من برج إيفل، منها

نهر السين يتيح فرصة رائعة للمشي والاستمتاع بأفضل إطلالات باريس.

كمب دو مارسيه ميدان واسع يطل على البرج.

ميدان التروكاديرو يوفر مناظر خلابة للبرج.

متحف اللوفر يعد من أكبر وأشهر المتاحف في العالم.

قوس النصر يُعتبر رمزًا وطنيًا هامًا في فرنسا.

حديقة الألعاب والتسلية بارك أستريكس متنزه ترفيهي كبير للعائلات.

أسئلة شائعة حول برج إيفل



ما هو تاريخ بناء برج إيفل



بُنِيَ برج إيفل بين عامي 1887 و1889، وافتُتِح رسميًا في 31 مارس 1889.

من هو المهندس المسؤول عن تصميم برج إيفل



المهندس الفرنسي غوستاف إيفل هو الذي قام بتصميم البرج مع فريقه.

كم يبلغ ارتفاع برج إيفل



يبلغ ارتفاع برج إيفل حوالي 330 مترًا (1,083 قدمًا) بدءًا من قاعدته إلى قمته.

هل يمكنني الصعود إلى القمة



نعم، يمكن للزوار الوصول إلى الطابق الثالث (القمة) والاستمتاع بإطلالات خرافية على باريس، لكن ذلك يتطلب شراء تذاكر دخول منفصلة.

ما هي أوقات عمل برج إيفل



تختلف أوقات العمل وفقًا للموسم؛ في الموسم القمة، يعمل البرج يوميًا من الصباح حتى منتصف الليل، بينما يُفتح لفترات أطول في الموسم العالمي.

هل هناك مطاعم في برج إيفل



نعم، يحتوي برج إيفل على مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي حيث يمكن للزوار الاستمتاع بوجبة أو مشروب مع إطلالات مميزة.