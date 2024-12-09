وزير الصحة السوري: مستشفيات في البلاد ما زالت تعمل رغم الظروف الصعبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:25 مساءً - أكد الدكتور أحمد ضميرية، وزير الصحة السوري، أن المستشفيات في سوريا ما زالت تعمل رغم الظروف الصعبة.

وقال “ضميرية” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن بعض المستشفيات تواجه تحديات كبيرة تشمل نقص الكوادر الطبية وزيادة في أعداد الحالات التي تتوجه للمستشفيات، خاصة في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى وجود نقص في التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، لافتا إلى أن القسم الصحي في حكومة الإنقاذ أبدى استعداده لحماية المنشآت الصحية وتقديم المساعدة في توفير الأدوية والمعدات الناقصة.

وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم ، أنها تعمل على تعليق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين عقب سقوط نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في سياق التطورات الجديدة التي تشهدها سوريا، والتي أثرت على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار يتعلق بتقييم الوضع في سوريا في ظل المرحلة الانتقالية الحالية، موضحة أن جميع الطلبات قيد الدراسة سيتم تعليقها مؤقتًا لحين إجراء مراجعات شاملة للأوضاع على الأرض.

في السياق ذاته، أعلنت النرويج واليونان خطوات مماثلة لتعليق طلبات اللجوء للسوريين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مراقبة الأوضاع في سوريا عقب التطورات الأخيرة.

وجاءت هذه القرارات بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد وإعلان المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق وعدد من المناطق الاستراتيجية، وتعتبر الخطوة الأوروبية إشارة إلى تغير التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، مع التركيز على إعادة تقييم الأوضاع في سوريا ومدى إمكانية العودة الطوعية للنازحين.

من جانبها، أوضحت المنظمات الحقوقية أن تعليق طلبات اللجوء لا يجب أن يؤدي إلى خرق الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وضمان حقوقهم، خاصة في ظل استمرار التحديات الإنسانية والأمنية في سوريا.

ولا يزال مستقبل اللاجئين السوريين في أوروبا يتصدر النقاشات السياسية في عدد من الدول الأوروبية، وسط دعوات لضمان عودتهم بأمان إلى بلادهم مع دعم العملية الانتقالية الجديدة في سوريا.