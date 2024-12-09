افضل 7 مولات في الرياض وموقعها

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أفضل 7 مولات في الرياض ومواقعها



تُعتبر مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، واحدة من أبرز الوجهات التسوقية في منطقة الشرق الأوسط،تضم الرياض العديد من المولات التي توفر تجارب تسوق وترفيه متميزة، تلبي احتياجات الزوار بمختلف الفئات العمرية،تتنوع هذه المراكز التجارية في المتاجر وب التجارية العالمية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الراقية، والنشاطات الترفيهية التي تناسب العائلات والأطفال.

فيما يلي قائمة بأفضل 7 مولات في الرياض ومواقعها

1،الفيصلية مول



يقع الفيصلية مول في قلب الرياض بجانب برج الفيصلية، ويعتبر واحدة من أشهر المراكز التجارية في المدينة،يتميز بتصميمه الفاخر ويضم مجموعة واسعة من المتاجر التي تعرض أرقى الماركات العالمية والمحلية، مما يجعله وجهة مثالية للتسوق لكافة أفراد الأسرة،يمتلك المول ساحة طعام ضخمة تضم العديد من المطاعم التي تقدم مأكولات متنوعة من مختلف المطابخ العالمية، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية خاصة للأطفال وملاهي في الطابق الأرضي التي تعتبر وجهة رائعة للأطفال دون سن السادسة.

الموقع



يقع الفيصلية مول على شارع الملك فهد، بجوار برج الفيصلية، الرياض.

2،السلام مول



يُعتبر السلام مول من أكبر مراكز التسوق في الرياض، حيث يضم العديد من المتاجر و التجارية المعروفة، بالإضافة إلى هايبر ماركت بندة الضخم،يُمثل السلام مول وجهة مميزة للتسوق والترفيه للعائلات، حيث يقدم مزيجًا من المحلات التي تناسب جميع أفراد الأسرة، كما توجد مكتبة جرير التي توفر مجموعة متنوعة من الكتب والمنتجات الإلكترونية.

الموقع



يقع السلام مول على الدائري الغربي، مخرج 27، منطقة البديعة، الرياض.

3،غرناطة مول



يتميز غرناطة مول بتنوع المتاجر التي تعرض التجارية المحلية والعالمية، ويحتوي المركز على 9 متاجر رئيسية وأكثر من 230 متجرًا،كما يوجد منطقة ترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى قاعة طعام واسعة،يحتوي أيضًا على هايبر ماركت كارفور، مما يجعله وجهة متكاملة للتسوق والترفيه،يسعى غرناطة مول لتقديم خدمات مميزة للزوار مثل قاعة للصلاة تستوعب عددًا كبيرًا من المصلين، و مجموعة من الخدمات الأخرى التي تلبي احتياجات الزوار.

الموقع



يقع غرناطة مول في مخرج 9، الطريق الدائري الشرقي، الرياض.

4،الرياض جاليري



يُعتبر الرياض جاليري من أكبر مراكز التسوق في الرياض، ويتميز بتصميمه الفريد،تم افتتاحه في عام 2006 ويتكون من ثلاثة طوابق تضم مجموعة من المتاجر العالمية الشهيرة، إلى جانب مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي،كما يحتوي المول على هايبر ماركت بندة، و مرافق ترفيهية للعائلات، مما يجعله مكانًا مثاليًا للتسوق وقضاء يوم ممتع مع العائلة.

الموقع



يقع الرياض جاليري في حي الملك فهد، شارع العليا، الرياض.

5،حياة مول



تأسس حياة مول في عام 2007، ويحتل مساحة كبيرة تقدر بـ 142 ألف متر مربع،يُعتبر من أكثر مراكز التسوق جذبًا للزوار في الرياض، حيث يستقطب أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا،يضم العديد من المتاجر العالمية، بالإضافة إلى مطاعم متنوعة، ودور سينما، ومناطق ترفيهية للأطفال، مما يجعله وجهة شاملة للتسوق والترفيه.

الموقع



يقع حياة مول في شارع الملك عبد الله، حي الملك فهد، الرياض.

6،بانوراما مول



بانوراما مول هو أحدث وأفخم المجمعات التجارية في الرياض، ويقع في تقاطع شارع التحلية مع شارع التخصصي،يتميز بتشكيلة واسعة من المتاجر التي تعرض أحدث الماركات العالمية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي الراقية،كما يحتوي المول على منطقة ترفيهية خاصة للأطفال، وصالة سينما ومراكز ترفيهية متنوعة.

الموقع



يقع بانوراما مول في تقاطع شارع التحلية مع شارع التخصصي، الرياض.

7،النخيل مول



النخيل مول هو من أحدث المراكز التجارية التي تم افتتاحها في الرياض في أواخر عام 2014، ويعتبر من الوجهات الرئيسية للتسوق في المدينة،يضم حوالي 145 محلًا تجاريًا تعرض مجموعة من الأزياء، والإلكترونيات، والهدايا، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي فاخرة،كما يحتوي المول على مرافق ترفيهية ومراكز ألعاب للأطفال، مما يجعله وجهة مميزة للعائلات.

الموقع



يقع النخيل مول في طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، حي النخيل، الرياض.

الأنشطة الترفيهية في مولات الرياض



بجانب التسوق، تقدم مولات الرياض مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تجعل من الزيارة تجربة شاملة تشمل المتعة والاستجمام،ومن بين الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في مولات الرياض