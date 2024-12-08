رابط تسجيل روضة نظام نور 1446

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هند السوليه - الرياض - يعتبر نظام نور من أبرز الأنظمة التعليمية التي تديرها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يسهل الأمر على أولياء الأمور والهيئات التعليمية لمتابعة أداء الطلاب في الفصل الدراسي بطريقة مريحة ومبسطة. يتيح نظام نور مجموعة واسعة من الخدمات لمراقبة تقدم الطلاب وتحسين أدائهم الأكاديمي. في هذا المقال، سوف نستعرض ما يقدمه نظام نور وكيفية التسجيل فيه للعام الدراسي 1446.

محتويات

تسجيل ولي الأمر في نظام نور 1446

تسجيل ولي الأمر في نظام نور 1446

يمكن لولي الأمر التسجيل في نظام نور بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

زيارة البوابة الرسمية لنظام نور.

النقر على خيار التسجيل لولي أمر جديد.

إدخال المعلومات المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية ورقم الإقامة.

تحديد علاقة القرابة بالطالب وإدخال تاريخ الميلاد.

الضغط على تدقيق ثم إدخال تفاصيل ولي الأمر.

حفظ البيانات لإنشاء حساب جديد.

كيفية التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور 1446

كيفية التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور 1446

يمكن تسجيل الأطفال في رياض الأطفال من خلال نظام نور باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى نظام نور الإلكتروني.

تسجيل الدخول باستخدام حساب ولي الأمر.

اختيار “تسجيل طالب جديد” من قائمة التسجيل.

إدخال الهوية أو رقم الإقامة للطالب.

تحديد علاقة القرابة وملء المهنة وبيانات الطالب الأساسية.

إدخال بيانات الروضة المطلوبة.

حفظ الطلب ورفع الوثائق المطلوبة.

تأكيد البيانات وإرسال الطلب.

بعد تقديم الطلب، ستتلقى رقم الطلب ورابط لمتابعة الحالة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

تفعيل حساب نظام نور للطالب 1446

تفعيل حساب نظام نور للطالب 1446

لتفعيل الحساب، يجب اتباع الخطوات التالية

زيارة البوابة الخاصة بنظام نور.

تسجيل الدخول باستخدام حساب ولي الأمر أو الطالب.

الانتقال إلى صفحة تفعيل كلمة المرور.

إدخال كلمة المرور الجديدة وتأكيدها.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

النقر على حفظ والتأكد من صحة المعلومات. ثم يتم الدخول إلى البريد الإلكتروني للحصول على رمز التفعيل.

إدخال رمز التفعيل في نظام نور.

تفعيل كلمة السر والعودة للصفحة الرئيسية.

كيفية استعادة كلمة السر في نظام نور 1446

كيفية استعادة كلمة السر في نظام نور 1446

إذا نسي الطالب كلمة السر، يمكنه استعادتها عبر الخطوات التالية

الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول في نظام نور.

النقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”.

إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

إدخال البريد الإلكتروني المسجل والنقر على إرسال.

التحقق من البريد للحصول على رابط استعادة كلمة المرور وتعيين كلمة جديدة.

تسجيل روضة نظام نور 1446

تسجيل روضة نظام نور 1446

لقد عملت وزارة التعليم على جعل عملية التسجيل في نظام نور سهلة ومباشرة، وذلك من خلال خطوات محددة يسهل تطبيقها، مما يمنح أولياء الأمور القدرة على متابعة دراستهم بشكل فعال.

رابط تسجيل روضة نظام نور 1446

رابط تسجيل روضة نظام نور 1446

لتسجيل الأطفال في نظام نور، يمكن زيارة الرابط الخاص بالتسجيل، حيث ينطلق النظام بتقديم العديد من الخدمات المفيدة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي [أدخل الرابط هنا].

في الختام، نكون قد استعرضنا كيفية التسجيل في نظام نور للعام الدراسي 1446، وطريقة تفعيل حساب الطالب، بالإضافة إلى كيفية استعادة كلمة المرور وما يتعلق بتسجيل الأطفال في رياض الأطفال. نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم فائدة للقراء في توضيح آلية التسجيل في النظام.