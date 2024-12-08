نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوقت المناسب لتناول فيتامين د في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

أنواع فيتامين د



فيتامين د هو مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، والتي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام والجهاز المناعي،يوجد نوعان رئيسيان من فيتامين د، وهما

فيتامين د2 (Ergocalciferol) يتم الحصول على هذا النوع من فيتامين د من المصادر النباتية، مثل الفطريات والخمائر،يُستخدم فيتامين د2 بشكل شائع في المكملات الغذائية. فيتامين د3 (Cholecalciferol) يتم إنتاج هذا النوع من فيتامين د في الجسم عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية،فيتامين د3 هو الشكل الذي يحتفظ به الجسم ويخزنه في الكبد، حيث يتم تحويله إلى الشكل النشط من فيتامين د حسب الحاجة.

تسهم كلا النوعين من فيتامين د في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم، مما يعزز صحة العظام والأسنان،على الرغم من ذلك، يعتبر فيتامين د3 أكثر فعالية في رفع مستويات فيتامين د في الدم مقارنة مع فيتامين د2.

ما هو الوقت المناسب لتناول فيتامين د



تشير الدراسات العلمية إلى أن الوقت المثالي لتناول فيتامين د هو في الصباح،حيث يتيح تناول الفيتامين في هذا الوقت للجسم امتصاصه بشكل أفضل، بعكس تناوله في المساء الذي يقلل من كفاءة الامتصاص،كما أظهرت الأبحاث أن فيتامين د يؤثر على هرمون الميلاتونين، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية،وبالتالي، فإن تناول المكملات في أوقات غير مناسبة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في النوم،لذا، يُوصى بتناول فيتامين د في الصباح لتفادي التأثيرات السلبية على الجسم وضمان الحفاظ على وظائفه الطبيعية.

تناول فيتامين د مع الأطعمة



يعد فيتامين د من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مما يعني أنه يحتاج إلى وجود الدهون ليتم امتصاصه بشكل فعّال في مجرى الدم عبر جدار الأمعاء،أثناء تناول وجبة تحتوي على الدهون، يتم امتصاص حوالي 32% من فيتامين د الموجود في الطعام،ولكن إذا تم تناول فيتامين د دون وجود دهون، فإن قدرة الجسم على امتصاصه ستكون محدودة جدًا،ولذلك، يُوصى الأطباء بتناول فيتامين د مع وجبات تحتوي على كميات مناسبة من الدهون، مثل وجبة الغداء، لضمان أقصى استفادة من الفيتامين.

علاوة على ذلك، تتأثر قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د بتغير الفصول،خلال فصل الصيف، تكون قدرة الجسم أعلى على امتصاص فيتامين د نتيجة لزيادة التعرض لأشعة الشمس، والتي تُعد مصدرًا طبيعيًا لهذا الفيتامين،لذا فإن تناول فيتامين د في الصيف يكون أكثر فعالية مقارنة بالفصول الأخرى.

فوائد فيتامين د



فيتامين د له العديد من الفوائد الهامة لصحة الجسم ووظائفه المختلف،منها دوره في تنشيط العضلات، حيث يُساهم في تحسين قوتها وكفاءتها،بالإضافة إلى ذلك، يلعب فيتامين د دورًا حيويًا في تسريع نقل الرسائل بين المخ وأعضاء الجسم الأخرى عبر الأعصاب، مما يعزز التنسيق العصبي العضلي ويضمن استجابة الجسم السريعة للمؤثرات.

دور فيتامين د يتجاوز ذلك ليشمل الحفاظ على توازن مستويات الفسفور في الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة القلب،من خلال تنظيم مستويات الفسفور، يعمل فيتامين د على دعم عضلة القلب والتي بدورها تساهم في الحفاظ على قوتها وكفاءتها،كما أن هذا التوازن ضروري لصحة الجهاز العصبي، حيث يضمن أن يعمل بشكل متكامل ويحافظ على سلامة وظائفه،باختصار، يُعتبر فيتامين د عنصرًا أساسيًا لدعم الصحة العامة حيث يؤثر بشكل إيجابي على العضلات، القلب، والجهاز العصبي.

بعض الأطعمة التي تعتبر مصدرًا لفيتامين د



يتواجد فيتامين د بكميات جيدة في الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية،على سبيل المثال، يمكن أن يوفر تناول 85 جرامًا من السمك حوالي 450 وحدة من فيتامين د، وهي الكمية التي يحتاجها الجسم يوميًا،يُعتبر السمك أحد أهم مصادر فيتامين د، ومن أشهر هذه الأنواع سمك السلمون والتونة.

بالإضافة إلى الأسماك، يحتوي صفار البيض على كميات صغيرة من فيتامين د،كما يُعد التعرض لأشعة الشمس طريقة فعّالة لتحفيز إنتاج فيتامين د في الجسم.

علاوة على ذلك، يحتوي الحليب على ما لا يقل عن 100 وحدة من فيتامين د لكل كوب، مما يجعله مصدرًا مهمًا كذلك،كما تُعتبر بعض أنواع فطر المشروم الصالحة للأكل مصدرًا جيدًا لهذا الفيتامين.

أضرار قد تصيب الإنسان من نقص فيتامين د



قد يؤدي نقص فيتامين د في الجسم إلى العديد من المشكلات الصحية،من بين تلك المشكلات، يزيد نقص فيتامين د من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المزمنة،بالنسبة للأطفال، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تأخر في النمو، حيث يمكن أن يتأخر الطفل في المشي، والجلوس، وظهور الأسنان، وأيضًا قد يتسبب في تقوس الأرجل،عند البالغين، يزيد نقص الفيتامين من خطر كسور مفصل الورك ويؤدي إلى هشاشة العظام، خاصة لدى كبار السن، مما يجعلهم عرضة للسقوط بشكل متكرر.

علاوة على ذلك، قد يؤدي نقص فيتامين د أيضًا إلى زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض الخبيثة مثل سرطان القولون وسرطان الثدي، بالإضافة إلى أمراض أخرى خطيرة،كما يُعتبر نقص هذا الفيتامين عامل خطر للإصابة بمرض السكري وأمراض مثل السل ومرض روماتويد المفاصل.

من المهم استشارة الطبيب قبل تناول مكملات فيتامين د، حيث إن تناوله يمكن أن يؤدي إلى امتصاص الجسم لكميات كبيرة من الكالسيوم، مما قد يرفع نسبة الكالسيوم في الدم،يجب الحذر أيضًا من تأثير تناول حبوب فيتامين د على الأدوية الأخرى، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا إذا كنت تتناول أدوية لعلاج الحموضة، أو أدوية مدرة للبول، أو تلك المعنية بالكوليسترول،لذا، من الضروري استشارة الطبيب قبل البدء في تناول فيتامين د.