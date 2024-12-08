نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم الأماكن السياحية في إسطنبول وكيفية الوصول اليها في المقال التالي

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مقدمة عن أهم الأماكن السياحية في إسطنبول وكيفية الوصول إليها



تُعتبر إسطنبول، المدينة التي تمزج بين سحر الشرق وبهاء الغرب، واحدة من أبرز وجهات السياحة العالمية،تأسست إسطنبول في العصر الحجري الحديث، وتعد حاليًا إحدى أكبر وأجمل المدن في تركيا، حيث تجمع بين تاريخها العريق وجمالها المعاصر،تتميز المدينة بتنوع معالمها السياحية، التي تشمل المساجد التاريخية، والكنائس، والكاتدرائيات، بالإضافة إلى البازارات القديمة،سنستعرض في هذا المقال بعضًا من أهم المعالم السياحية في إسطنبول، مع توضيح كيفية الوصول إليها،

برج غالاتا



وصف



برج غالاتا هو برج تاريخي يرتفع 67 متراً (219 قدمًا) ويقدم مناظر رائعة للمدينة القديمة والمناطق المحيطة بها،تم بناء البرج في عام 1348، وكان يُعرف عند إنشائه باسم “برج المسيح”،يمتاز البرج بهندسته المعمارية الفريدة وتاريخه الغني، حيث استُخدم لأغراض متعددة على مر القرون، بما في ذلك كبرج مراقبة وكقاعة سجن،

كيفية الوصول



يمكن الوصول إلى برج غالاتا عبر وسائل النقل العامة مثل الترام أو الحافلات،كما يُمكن للزوار استخدام المترو أو سيارات الأجرة للوصول إلى منطقة “غالاتا” حيث يقع البرج،

كنيسة تشورا



وصف



تُعتبر كنيسة تشورا، المعروفة أيضًا باسم كنيسة المخلص المقدس، إحدى أروع أمثلة الفن البيزنطي المتبقي،تم تحويلها إلى مسجد في الفترة العثمانية ثم إلى متحف في عام 1948،تحتضن الكنيسة مجموعات من الفسيفساء ولوحات جدارية تصوّر حياة يسوع وأمه مريم،

كيفية الوصول



تقع كنيسة تشورا في منطقة “إدرنة كابي”،يمكن الوصول إليها باستخدام المترو أو الحافلات من وسط المدينة إلى المنطقة المجاورة، ثم السير على الأقدام إلى الكنيسة،

باسيليكا سيستيرن



وصف



تُعتبر باسيليكا سيستيرن خزانًا مائيًا تحت الأرض تم بناؤه في القرن السادس بواسطة الإمبراطور الروماني جستنيان الأول،يُطلق عليه أيضًا “قصر الغارقة”، ويُعد من عجائب العمارة الرومانية القديمة، حيث يمكنه استيعاب حتى 2.8 مليون قدم مكعب من الماء،

كيفية الوصول



يمكن الوصول إلى باسيليكا سيستيرن بسهولة من خلال المترو أو الحافلات إلى منطقة “سراي بورنو”،يقع الخزان بالقرب من المسجد الأزرق، مما يجعله موقعًا يسهل الوصول إليه،

قصر دولماباهس



وصف



يُعتبر قصر دولماباهس واحدًا من أفخم القصور العثمانية، بني في القرن التاسع عشر ويُقارن بقصر فرساي،يمتاز هذا القصر بدمج العمارة العثمانية التقليدية مع الأنماط الأوروبية الكلاسيكية، ويضم ثريا كريستال ضخمة تُعتبر من الأكبر في العالم،

كيفية الوصول



يمكن الوصول إلى قصر دولماباهس عبر وسائل النقل العامة مثل الحافلات أو المترو، حيث يقع في منطقة “بشيكتاش” على ضفاف مضيق البوسفور،

جامع السليمانية



وصف



يُعتبر جامع السليمانية أحد أبرز الأمثلة على العمارة العثمانية، وقد بُني في عام 1557 تحت إشراف السلطان سليمان القانوني،يتميز الجامع بجماله وسكونه، ويشمل أربعة مآذن وقبة رئيسية كبيرة تدعمها قبب نصفية،

كيفية الوصول



يمكن الوصول إلى جامع السليمانية عبر الحافلات أو الترام، وهو يقع على التل الثالث من إسطنبول في منطقة “سليمانيا”،

البازار الكبير



وصف



يُعد البازار الكبير واحدًا من أكبر الأسواق الداخلية في العالم، ويحتوي على حوالي 5000 متجر،يُعتبر وجهة تسوق رئيسية للمجوهرات والسجاد والتوابل والتحف،

كيفية الوصول



يمكن الوصول إلى البازار الكبير بواسطة المترو أو الترام، ويقع في قلب مدينة إسطنبول القديمة،

أفضل فنادق إسطنبول



تُعتبر إسطنبول، بموقعها المميز كوجهة سياحية عالمية، موطنًا لمجموعة من الفنادق الفاخرة والمريحة،فيما يلي بعض من أفضل الفنادق في المدينة

فندق فور سيزونز إسطنبول على البوسفور يقع على ضفاف مضيق البوسفور ويقدم خدمة فاخرة ومرافق مميزة،

فندق ريتز كارلتون إسطنبول يقدم إطلالات رائعة على المدينة ويتميز بالفخامة والخدمة الراقية،

فندق شانغريلا إسطنبول يوفر إطلالات مذهلة على مضيق البوسفور ويتميز بالهندسة المعمارية الجميلة،

فندق بيراق ساراي يعتبر من الفنادق التاريخية في منطقة بيرا وسط المدينة،

فندق جراند هايات يقع في تقسيم ويتميز بتصميمه الأنيق والغرف الواسعة،

أماكن ترفيهية للأطفال



توفر إسطنبول مجموعة من الأماكن الترفيهية الممتعة للأطفال، مثل

مدينة دينوزوريا مكان رائع لمحبي الديناصورات مع نماذج كبيرة وأنشطة تفاعلية،

حديقة ترولي تقدم العديد من الألعاب والأنشطة للأطفال،

منتزه إسطنبول للأطفال يحتوي على مجموعة رائعة من الألعاب القديمة والدمى،

منتزه بولينديا يتضمن العديد من الألعاب المائية،

حديقة ماك سيتي تقدم ألعاب وأنشطة مغامرة للأطفال،

أجمل حدائق إسطنبول



تحتوي إسطنبول على العديد من الحدائق الجميلة، مثل

حديقة جولهانه واحدة من أقدم الحدائق في إسطنبول وتقع بالقرب من متحف آيا صوفيا،

حديقة إميرجان تشتهر بمجموعة متنوعة من الأزهار وإطلالات بحر البوسفور،

حديقة يلدز أنها مكان هادئ يحتوي على أشجار كبيرة وممرات خلابة،

حديقة ماكريل تقع في منطقة نيشانتاشي وتوفر مساحة جميلة للتجول،

حديقة إستينيا تقع بالقرب من مضيق البوسفور وتوفر مكانًا رائعًا للنزهات،

التسوق في إسطنبول



تُعتبر إسطنبول من أفضل وجهات التسوق في العالم، وتتميز بأسواقها التقليدية والمراكز التجارية الكبرى، مثل

سوق البازار الكبير أحد أكبر الأسواق التقليدية في العالم،

سوق التوابل مكان رائع لشراء التوابل والحلويات،

منطقة نيشانتاشي مكان للتسوق الراقي،

شارع الاستقلال من أشهر شوارع التسوق في المدينة،

منطقة أورتاكوي مكان مميز للتسوق والاستمتاع بالمطاعم،

مولات إسطنبول



تضم إسطنبول مجموعة من المولات الكبيرة، مثل

مول إستينيا بارك يُعتبر واحدًا من أكبر وأفخم المراكز التجارية في المدينة،

مول سيتارك يُعد من أكبر المراكز التجارية في أوروبا،

مول كاريو بورن يتميز بتصميمه المعماري الفريد ويحتوي على مجموعة متنوعة من المتاجر،

باختصار، تُعد إسطنبول مدينة غنية بالمعالم السياحية والأماكن الترفيهية والمراكز التجارية التي تلبي احتياجات جميع الزوار، سواء أكانوا من عشاق التاريخ أم المتسوقين أو محبي الطبيعة،