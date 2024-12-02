وزير الخارجية الكويتى يشارك فى أعمال المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة بالقاهرة اليوم الاثنين بمشاركة 103 وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية من بينها دولة الكويت.

ويشارك بالمؤتمر الذي يعقد بعنوان (عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة) نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد اضافة إلى وزراء وممثلي عدد من الدول الإقليمية والدولية ومنظمات دولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع.

ويسعى المؤتمر إلى تأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لقطاع غزة وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية هناك وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

وينعقد المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع قيود الاحتلال الإسرائيلي على مرور المساعدات لقطاع غزة بعد قرار الاحتلال حظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أكتوبر الماضي فضلا عن مناقشة الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في القطاع.

وتشارك دولة الكويت في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا.