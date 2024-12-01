الكويت تؤكد موقفها الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومكتسباته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري اليوم الأحد موقف الكويت الثابت تجاه دعم حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني الشقيق وفقاً للمرجعيات الدولية لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته بالفعالية التي نظمتها الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المقيم لدى القاهرة وشيخ الأزهر ورئيس الكنيسة القبطية والمندوبين الدائمين للدول العربية.

وشدد المطيري على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية ودعمها لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد بالمبادرات الدولية كافة التي تدعو إلى إيجاد حل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية منطلقة من مبدأ حل الدولتين.

وتطرق المطيري في هذا الصدد إلى عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» باعتباره «أمراً مهماً جداً ولا بديل عنه»، موضحا أن دولة الكويت أطلقت مع الأردن وسلوفينيا مبادرة التزامات مشتركة تجاه الوكالة الأممية إدراكا منها بالتحديات والهجمات التي تواجهها المنظمة.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة في مساعدة الشعب الفلسطيني وإنقاذ حياة العديد من الأجيال الفلسطينية.

وأشاد بتكريم جامعة الدول العربية لأشخاص ومؤسسات فاعلة في دعم القضية الفلسطينية معتبرا أن هذه الخطوة بادرة مستحقة لجهات وأشخاص ناضلوا في سبيل زيادة الوعي الدولي بالقضية الفلسطينية وحقوقها العادلة.

وتأتي فعالية إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي تنظمها الجامعة العربية تأكيدا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في مسيرة كفاحه ونضاله العادل من أجل استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

ويشارك في الفعالية كل من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وعدد من سفراء وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

ويمثل دولة الكويت أمام الفعالية مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.