فنانة تزوجت من جني وحملت منه

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رياض - احمد صلاح - من أغرب القصص التي عرفها الوسط الفني عن الفنانة لطيفة نظمي، التي كانت تعد واحدة من أبرز الوجوه الشابة في عالم الفن، لكنها ارتبطت بحكاية غريبة تفوق الخيال، تم توثيقها في مذكرات الفنان الكبير يوسف وهبي.



من هي لطيفة نظمي؟

ولدت لطيفة نظمي في السادس من ديسمبر عام 1898، في إحدى قرى دمياط. نشأت في أسرة فقيرة، حيث كان والدها يعمل في الصيد بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش لعائلته. لم تستطع لطيفة إكمال تعليمها بسبب الفقر، لكنها تعلمت القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية من خلال قراءة المجلات القديمة، إلى أن تمكنت من إتقان اللغة الإنجليزية بمهارة. حلمها منذ الطفولة كان أن تصبح فنانة مشهورة، لكنها أدركت أن تحقيق هذا الحلم كان صعباً طالما بقيت في قريتها النائية.

في القاهرة، عاشت مع خالها الذي كان لديه 10 أطفال، وكانت تسعى لمساعدتهم قدر المستطاع.



بداية لطيفة نظمي الفنية

يفة نظمي في السادس من ديسمبر عام 1898، في إحدى قرى دمياط. نشأت في أسرة فقيرة، حيث كان والدها يعمل في الصيد بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش لعائلته. لم تستطع لطيفة إكمال تعليمها بسبب الفقر، لكنها تعلمت القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية من خلال قراءة المجلات القديمة، إلى أن تمكنت من إتقان اللغة الإنجليزية بمهارة. حلمها منذ الطفولة كان أن تصبح فنانة مشهورة، لكنها أدركت أن تحقيق هذا الحلم كان صعباً طالما بقيت في قريتها النائية.

في القاهرة، عاشت مع خالها الذي كان لديه 10 أطفال، وكانت تسعى لمساعدتهم قدر المستطاع.

بداية لطيفة نظمي الفنية

أثناء قراءتها للمجلات، رأت إعلاناً للفنان عزيز عيد يبحث عن فنانات للمشاركة في مسرحياته، فقررت التقديم ونجحت في المسابقة. ومن هنا بدأت مسيرتها الفنية، حيث اكتشفها الفنان يوسف وهبي واعجب بموهبتها، وضمها إلى فريقه التمثيلي، ليبدأ مشوارها الفني الصاعد.

مشوار لطيفة نظمي الفني

كانت لطيفة نظمي تحقق نجاحاً متزايداً، حيث شاركت في العديد من المسرحيات والأفلام مع يوسف وهبي. وفي ذروة شهرتها، اشترطت شراء منزل في وسط القاهرة.

صدفة غريبة لطيفة نظمي

في إحدى الليالي أثناء عودتها من عملها، قابلت طبيباً كان يحاول فتح شقته. نشأت بينهما علاقة غريبة تطورت سريعاً إلى زواج لم يستمر طويلاً.

زواج لطيفة نظمي

كان زوج لطيفة غريب الأطوار، حيث كان يدخل المنزل فقط في النهار ويغيب طيلة الليل. عندما حاولت الاستفسار، كان يجيب بأنها منشغلة في عملها. لكن الأمور اتخذت منحى خطيراً عندما اختفى لمدة أسبوعين متواصلين.

اختفاء زوج لطيفة نظمي

قررت لطيفة البحث عنه، لكنه كان يختفي وراء سراب لم تستطع الوصول إليه، إذ لم يكن له أثر في السجلات الطبية ولا في أي مكان آخر.

زوج لطيفة نظمي الغامض

اكتشفت في أحد الأيام أوراقاً غريبة تحتوي على طلاسم وتعاويذ، وقائمة بعناوين سيدات وجدتهن مقتولات، مما أثار فزعها بشكل كبير.

لطيفة تبحث عن حل

ذهب لطيفة إلى شيخ معالج بالقرآن، الذي أكد لها أن زوجها هو من عالم الجن، وحذرها من التعرض له.

الانهيار والاكتئاب