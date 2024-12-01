أمين عام مجلس التعاون فى قمة الكويت : تعزيز التضامن وتوطيد أواصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على تعزيز التضامن وتوطيد أواصر التلاحم بين دول مجلس التعاون.

وفي كلمة ألقاها في اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت، قال البديوي: نجتمع اليوم في هذه الدورة المهمة في ظل أوضاع إقليمية حساسة وأحداث متسارعة تدعو إلى تعزيز التضامن وتوطيد أواصر التلاحم بين دولنا والعمل الجاد والمتواصل لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة تلك القواعد التي جعلت من مجلس التعاون مثالا يحتذى به في الوحدة والتكامل.