أهم أخبار العرب والعالم حتى الظهيرة.. 5 شهداء في جباليا.. والاحتلال يطالب سكان ببيت حانون بالإخلاء.. وسقوط طائرة أمريكية بـ"نيران صديقة"

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5 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف تجمعا للمواطنين بجباليا النزلة شمال غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 5 شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين بجباليا النزلة شمال قطاع غزة.



الجيش الأمريكى يعلن سقوط إحدى طائراته فوق البحر الأحمر بـ"نيران صديقة"

أعلن الجيش الأمريكى، صباح الأحد، عن إسقاط إحدى مقاتلاته التابعة للبحرية الأمريكية فوق البحر الأحمر بنيران صديقة على ما يبدو، وتم انتشال الطيارين على قيد الحياة حيث عانى أحدهما من إصابات طفيفة.

زلزال بقوة 5.4 درجة يهز جنوب إفريقيا

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بلغت شدته 5.48 درجة ضرب جنوب إفريقيا، الأحد.



كندا تسجل عجزا بقيمة 14.5 مليار دولار فى الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2024

ذكرت وزارة المالية الكندية، أن العجز الفيدرالي في الموازنة بلغ 14.5 مليار دولار بين أبريل وأكتوبر 2024 ، مقارنة بعجز بلغ 15.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزيرة داخلية ألمانيا تأمر بتنكيس الأعلام فى جميع أنحاء البلاد بسبب حادث الدهس

أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بتنكيس الأعلام في أعلى السلطات الاتحادية بأنحاء البلاد حدادا على أرواح الضحايا، عقب الهجوم الدموي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج الألمانية.

الاحتلال يطالب سكان بيت حانون بالإخلاء الفورى

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تطالب سكان مناطق ببيت حانون بالإخلاء الفوري، وذلك في إطار توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

رئيس وزراء إسبانيا: على دول العالم ان يعترفوا بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين والعمل على منحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.