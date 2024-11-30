ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط

ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقطارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارا و393 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب بـ16.7 مليون ريال عماني.

واستفادت بورصة مسقط من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المغلقة، التي لا يتم تداولها داخل القاعة إلى 10 مليارات و930 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 100 مليون ريال عماني، فيما سجلت شركات المساهمة العامة تراجعا في قيمتها السوقية متأثرة بتراجع أسعار الأسهم.

وتسببت التراجعات التي شهدتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى هبوط المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل المؤشر الرئيس تراجعا بنحو 46 نقطة، وأغلق على 4563 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 30 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 20 نقطة، وهبط المؤشر الشرعي إلى 408 نقاط مسجلا تراجعا بـ 10 نقاط.

وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي إلى 27.5 مليون ريال عماني مقابل 11.4 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 7829 صفقة مقابل 4382 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.