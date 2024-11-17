أخبار عربية

امير الكويت يهنئ سلطان عمان بالعيد الوطني لبلاده

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - - بالغ الاعتزاز برسوخ أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان

- إنجازات حضارية بارزة ونهضة تنموية شاملة حققها البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون

بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق المعظم عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان.

كما أعرب عن بالغ اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة لكافة المجالات والتي حققها البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا