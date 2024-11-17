امير الكويت يهنئ سلطان عمان بالعيد الوطني لبلاده

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - - بالغ الاعتزاز برسوخ أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان

- إنجازات حضارية بارزة ونهضة تنموية شاملة حققها البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون

بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق المعظم عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان.

كما أعرب عن بالغ اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة لكافة المجالات والتي حققها البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون.