الوسمي: ستظل الكويت على الدوام تضرب للعالم أمثلة تحتذى في رعاية القرآن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - المطيري: الجائزة تشهد سنويا نموا ملحوظا على المستويين الكمي والنوعي مما جعلها في صدارة المسابقات الدولية

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الأربعاء، إن الكويت قيادة وحكومة وشعبا يتوارثون خدمة كتاب الله تعالى حفظا له وعملا بأحكامه وإجلالا لقدره، لافتاً إلى أنه «ستظل دولة الكويت على الدوام تضرب للعالم أمثلة تحتذى في رعاية القرآن الكريم وتكريم حفاظه».

وفي كلمة له خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر لـ(جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته) المقامة برعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قال الوزير الوسمي إن الكويت تحتضن كل عام وفودا من مختلف شباب الأمة الإسلامية للمنافسة على حفظ وتلاوة كتاب الله، مشيدا بدور القائمين على الجائزة الذين أسهموا في خدمة كتاب الله وبجعلها مثالا يحتذى به على مستوى العالم.

وبدوره قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته تشهد سنويا نموا ملحوظا على المستويين الكمي والنوعي إذ بلغ أعداد المشاركين هذا العام (127) متسابقا يمثلون (75) دولة الأمر الذي وضع المسابقة في صدارة المسابقات الدولية.

وأكد أن هذه الصدارة الدولية جاءت بفضل الله تعالى وبرعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي أسهم في تكريس نجاحها وتعزيز مكانتها الدولية والإقليمية.

وأشاد بدور أعضاء الجائزة والعاملين فيها على شرف رعاية وتنظيم المسابقة بما يعكس مكانة الكويت الحضارية وريادتها في العمل القرآني على مستوى العالم.

وتستمر المسابقة من اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري ويتنافس فيها 75 متسابقا في فرع الحفظ و16 في فرع القراءات و13 في فرع التلاوة و23 في فرع صغار الحفاظ.