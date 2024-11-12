انخفاض الأسهم اليابانية رغم ضعف الين
انخفضت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم، في ظل ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركات رائدة في القطاع التكنولوجي، رغم ضعف أداء الين أمام الدولار الأمريكي.
وذكرت بورصة طوكيو للأوراق المالية، أن مؤشر نيكي الياباني الذي يضم 225 إصدارًا أنهى جلسة اليوم على انخفاض بنسبة 0.40% أو ما يعادل 157.23 نقطة، ليصل المؤشر إلى 39376.09 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفاعًا هامشيًّا بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.84 نقطة ليغلق عند 2741.52 نقطة.
ومن بين القطاعات التي حققت أداء إيجابيًّا في السوق اليابانية اليوم، صناعة معدات النقل، والمنتجات المطاطية، مقابل تراجع أسهم شركات الأجهزة الكهربائية، والنفط، والفحم.
وفيما يتعلق بسعر الصرف استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 153.70 ين في التعاملات الصباحية، بعدما كانت تتداول قرب 152.50 ين في الثامن من نوفمبر الجاري.
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