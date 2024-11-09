إقلاع الرحلة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم السبت، إقلاع الرحلة الاغاثية الثالثة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان وعلى متنها 40 طنا من المساعدات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) جهود القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ووزارتي الخارجية والدفاع في استمرار الجسر الإغاثي لدعم الأشقاء في لبنان في ضوء ما يتعرضون له من اعتداءات غاشمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء في لبنان جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان الشقيق وتأتي تجسيدا للدور الإنساني لدولة الكويت الذي تقوم به عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وشدد على استمرار الكويت في جهودها الإنسانية والإغاثية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في محنته والعمل على دعمه حتى يتخطى الظروف الصعبة الراهنة.

وذكر المغامس أن المساعدات الإغاثية الكويتية تتوافق مع الاحتياجات الإنسانية في لبنان والتي تتمثل في توفير الغذاء والبطانيات والمستلزمات العينية والطبية، مشيرا إلى أن الطائرة تحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية.

وأكد أن الجمعية لن تدخر وسعا في سبيل تسخير كل الإمكانيات المتاحة للأشقاء في لبنان، مشيرا الى ان الوضع بلبنان يواجه تحديات كبيرة تتطلب تقديم المزيد من الدعم والمساندة وتضافر الجهود الإنسانية للحد من المعاناة.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل على التنسيق مع سفارة الكويت لدى لبنان والسلطات اللبنانية المختصة لإيصال المساعدات والأدوية للنازحين، معربا عن الشكر لجهود سفارة الكويت للتنسيق والتعاون لإيصال المساعدات لمستحقيها.

وأشاد المغامس بجهود وزارات الدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية والصحة الداعمة لجهود الجمعية لدعم الوضع الإنساني في لبنان مثمنا هذه الجهود المشتركة الناجحة التي تعكس الوجه الإنساني المشرق لدولة الكويت ودورها الإنساني الرائد في إغاثة ونجدة المنكوبين في شتى دول العالم.

كما أعرب المغامس عن بالغ الشكر والتقدير لجهود الموظفين والمتطوعين في الجمعية للاشراف وتجهيز المساعدات للأشقاء في لبنان مشيرا إلى أنهم يعملون بجدية كبيرة في الميادين الانسانية.