الكويت تؤكد التزامها بمبادئ الأمم المتحدة لحماية حقوق العاملين بميادين الصراع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - أكدت الكويت التزامها بمبادئ الأمم المتحدة في حماية حقوق العاملين في ميادين الصراع، معتبرة ذلك خطوة أساسية نحو بناء منظمة قوية وفعالة.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي فهد العدواني أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال العدواني إن «تعزيز العدالة الداخلية واحترام كرامة الموظفين هي عناصر رئيسية للارتقاء بمنظومة العمل الدولي المتعدد الأطراف وبدعمنا لهذه الآليات نبعث برسالة واضحة مفادها أن الأمم المتحدة نموذج يحتذى به في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد داخل أي منظمة».

وأشار إلى «أننا نقف اليوم أمام واجب أخلاقي ومهني وإنساني يحثنا على تعزيز قيم العدل والسلام في عالم يعصف به الألم والصراعات».

ولفت إلى دعم البلاد للنظام الداخلي للعدل في الأمم المتحدة الذي «لا يعد مجرد آلية لحل النزاعات بل هو تجسيد حي لأسمى القيم الإنسانية التي تأسست عليها هذه المنظمة العالمية».

ونبه العدواني إلى أنه في هذه الأوقات الحرجة التي يمر بها العالم بأسره «نشعر بالأسى والقلق حيال المخاطر التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة العاملون في ميادين الصراع لا سيما في دولة فلسطين وجمهورية لبنان الشقيقتان».

وعبر عن استنكار البلاد بأشد العبارات للانتهاكات التي تهدد سلامة العاملين وتعرقل رسالتهم الإنسانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا «إن هؤلاء الأبطال يخوضون غمار الأخطار لخدمة البشرية وهم بحاجة إلى حماية فعلية وعلينا كمجتمع دولي ألا نقف مكتوفي الأيدي».

وأشار العدواني أيضا إلى أن تلك الاعتداءات التي تطال العاملين ليست انتهاكا لكرامتهم فحسب بل هي «انتهاك لكرامة الإنسانية جمعاء وضرب لقيم القانون الدولي بعرض الحائط».

وفي الختام حث على احترام المبادئ الإنسانية والالتفاف حولها، مؤكدا دعم الكويت للنظام الداخلي للعدل في الأمم المتحدة ليكون درعا حاميا لموظفيها وصوتا ناطقا باسم الحق و«نبراسا يقود العالم نحو مستقبل أكثر عدلا وسلاما».