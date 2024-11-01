استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم وسط إحجام المستثمرين عن اتخاذ قرارات كبيرة قبل بيانات وظائف أمريكية قد تقدم المزيد من المؤشرات بشأن مسار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 2746.09 دولاراً للأوقية، وأنهت الأسعار تعاملات أمس على انخفاض بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولاراً للأوقية خلال اليوم، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2755.70 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.65 دولاراً للأوقية، وكذلك استقر البلاتين عند 987.64 دولاراً.
وهبط البلاديوم 0.42 بالمئة إلى 1101.00 دولار مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.
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