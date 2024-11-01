القاهرة الإخبارية: موجة من الغارات الإسرائيلية العنيفة في لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع من عدوانه على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وعلى مختلف المناطق في الجنوب اللبناني بالإضافة إلى منطقة بعلبك في الشمال الشرقي.

وأضاف «سنجاب»، خلال مراسلته للقناة، أن جيش الاحتلال شن 10 غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في الساعات الأولى، واستهداف أكثر من 20 بلدة في الجنوب اللبناني بسلسلة غارات جوية عنيفة من بينها منطقة بنت جبيل وعدد من المناطق الأخرى في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني. وأكد أن هذه الغارات تزامنت مع موجة جديدة من الاعتداءات التي طالت مدينة بعلبك ومحيطها ومناطق في البقاع الشرقي، ما يشير إلى أن إسرائيل توسعت على مدار الساعات القليلة الماضية في هذا العدوان على الأراضي اللبنانية.

وتابع: «فيما يتعلق بالعملية البرية التي أتمت 30 يومًا منذ الإعلان عنها في أوائل الشهر الماضي، وحتى الآن تُواجه تعثرا بسبب الاشتباكات الكبيرة الدائرة في منطقة الخيام في القطاع الشرقي».

وواصل: «دارت اشتباكات ضارية في منطقة الخيام أثناء محاولة جيش الاحتلال التقدم برًا نحو عدد من الأحياء، وربما كانت أهم مظاهر الاشتباكات إطلاق حزب الله رشقة صاروخية تجاه تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي».