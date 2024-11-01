تعرف على تفاصيل جهود التحالف الوطنى فى محافظات مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خاصة بعد إطلاقه مبادرة "كتف في كتف"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية، وغيرها .

وكشفت الدراسة عن طبيعة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقالت إنه يعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية. فالهدف الأساسي لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها؛ بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

ويمثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوة ودفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ فمنذ بداية عمله انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يتم الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.