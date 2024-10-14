الكويت: مصادرة الاحتلال الإسرائيلي مقر «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة انتهاك صارخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - أدانت دولة الكويت قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان «تؤكد دولة الكويت رفضها وتصديها لكل محاولات الكيان المحتل التي تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وتشدد على أهمية الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي طال حياة الأبرياء والدور الإنساني المهم لوكالة (أونروا)».