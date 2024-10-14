اتحاد الصحفيين العرب يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الصحفيين فى سوريا ولبنان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الجرائم التى يشنها العدو الإسرائيلى ضد الصحفيين فى سوريا ولبنان وفلسطين حيث لم يكتف العدو الإسرائيلى بشن حملاته على إبادة المدنيين فقط، بل ركز جرائمه أيضاً على الصحفيين فى الدول الشقيقة الثلاث، لما للصحفيين من تأثير قوى على فضح الجرائم الإسرائيلية وتعريتها أمام الرأى العام العالمى.

وقال الاتحاد، في بيان صحفى، اليوم الاثنين، إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو كافة الاتحادات النقابية والمنظمات الإعلامية الدولية لفضح الجيش الإسرائيلي وإدانة جرائمه، كما يعلن عن تضامنه الكامل مع الصحفيين ويطالب كافة الدول العربية بدعم الصحفيين فى الدول العربية الثلاث.

كما يطالب الاتحاد كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم بإدانة العدوان الصارخ وحرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين فى الدول العربية الثلاث وتوفير الحماية لهم.