أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد يتَسلّم أوراق اعتماد 6 سفراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 07:28 صباحاً - تسلم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان ، أوراق اعتماد كل من السفير بارك تشونغ سوك سفيراً لجمهورية كوريا، والسفير يواري خميل سفيراً لجمهورية التشيك، والسفير مانويل إرنانديث غمايو سفيراً لمملكة إسبانيا، والسفير الدكتور عبدالله محمد شيخ عبدالله سفيراً لجمهورية الصومال الفيدرالية، والسفير أوليفير غوفين سفيراً للجمهورية الفرنسية، والسفير حسن تامبورا سفيراً لبوركينا فاسو، وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

إلى ذلك، بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد رسالة خطية إلى أخيه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الرسالة تسلمها نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال استقباله في قصر الوطن في أبو ظبي، أمس، سفير الكويت في أبوظبي جمال الغنيم.

وأضافت أن السفير الغنيم نقل إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات أخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء، فيما حمله الشيخ منصور بن زايد تحيات رئيس دولة الامارات إلى امير دولة الكويت وتمنياته للكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وأضافت الوكالة ان الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما المشترك، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشارت إلى أن اللقاء حضره مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الإماراتية الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ديوان الرئاسة.

كما بعث امير دولة الكويت برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، تاي أتسقى سيلاسي، عبر فيها عن خالص تهانيه، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وأدائه اليمين الدستورية.وتمنى سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، ولبلاده وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث أمير الكويت برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوغندا الصديقة، يويري كاجوتا موسيفيني، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية، ولبلاده وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد الشيخ صباح الخالد، برقية تهنئة إلى الرئيس الإثيوبي، ضمنها سموه خالص تهانيه، متمنياً سموه له كل التوفيق والسداد.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة إلى الرئيس الأوغندي ضمنها خالص تهانيه، وراجياً لفخامته دوام الصحة والعافية.

بدوره، بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، برقيتي تهنئة مماثلتين.

- هنّأ رئيس إثيوبيا بانتخابه وأوغندا بعيدها الوطني

- ولي العهد ورئيس الوزراء بعثا برقيات تهنئة مماثلة