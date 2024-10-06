ميقاتي: الحل الوحيد لإنهاء معاناة اللبنانيين وقف العدوان الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - رحّب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأحد، بالجهود المبذولة من قبل "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، والتي تخفف عن النازحين اللبنانيين، مشددًا على أنّ الحل الوحيد لوقف هذه المعاناة هو في وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701، والذي يؤسس لعودة النازحين إلى مناطقهم ولحفظ الاستقرار في المنطقة.

وطلب "ميقاتي" من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، خلال زيارته لبنان، العمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان، وتأمين عودتهم إلى سوريا، "لأن الاف اللبنانيين باتوا نازحين في وطنهم، ولم يعد لبنان قادرًا على تحمل أعباء النازحين السوريين"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

ومن جهته، أكد "جراندي"، أن "الزيارة هي للتعبير عن التضامن مع لبنان في هذه الظروف العصيبة، ودعم الجهود الإنسانية لمساندة النازحين اللبنانيين".

وأشار إلى أن "المفوضية" تدعم النازحين اللبنانيين بمواد طبية وسلع غذائية، كما ستساهم بالمساعدات النقدية لحوالي 200 ألف شخص.

وأوضح أن "المفوضية وسّعت شبكتها من المستشفيات في الجنوب والبقاع، مما يعزز الوصول إلى علاجات صحية حرجة من خلال 42 مستشفى".