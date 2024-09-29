حزب الله: استهدفنا معسكر أوفيك الإسرائيلي بصواريخ ”فادي 1”‏

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف معسكر أوفيك الإسرائيلي برشقة من صواريخ "فادي 1".

وقال حزب الله، في بيان، اليوم الأحد: "المقاومة قصفت معسكر أوفيك ‏بصلية (رشقة) من صواريخ فادي 1‏".

وأضاف البيان: "يأتي ذلك جاء دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية للاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى والمدنيين".

في 23 سبتمبر، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عملية استباقية، أطلق عليها اسم "السهام الشمالية"، ضد مقاتلي حزب الله في لبنان.

وفي 27 سبتمبر، اُغتيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، وفي يوم السبت أكد حزب الله اللبناني اغتيال زعيمها

وتصاعدت المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الأخيرة، فيما بدأ الحزب بقصف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ، بينها صواريخ "فادي 1" و"فادي 2" و"فادي 3"، التي استخدمها للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر الماضي.

ويتعرض لبنان لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق، لا سيما في العاصمة بيروت وقرى وبلدات الجنوب، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، ودفع مئات الآلاف من سكان المناطق المستهدفة إلى موجة نزوح واسعة.