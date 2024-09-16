إطلاق نار تجاه قوات جيش الاحتلال قرب حاجز قلنديا بالضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 10:32 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإطلاق نار تجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من حاجز قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، هاجم عشرات المستوطنين المسلحين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، جنوب الضفة الغربية، وأطلقوا الكثير من الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة، فضلًا عن تنفيذ مسيرات استفزازية بشوارع المدينة.

وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي عدة قرى شمال غرب رام الله، وواصلت أيضًا الاعتداءات على الفلسطينيين وتجمعاتهم، كما أنها ساعدت المستوطنين على التمهيد لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.