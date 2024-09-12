عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة سفراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:36 صباحاً - عقدت الأمانة العامة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة عدد من سفراء وممثلي بعثات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية يوم 11 سبتمبر 2024 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة،

ترأس الاجتماع سعادة السفير/ رياض العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري). ومشاركة سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية.

وقد أكد الجانبان على أهمية وعمق العلاقات التاريخية التي تجمعهما، وتباحثا حول أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لدولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعلى أهمية تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024 والذي يقضي بأحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مع منحها مزيداً من الحقوق والامتيازات تتعلق بمشاركتها في دورة الجمعية العامة والاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة. كما أكدا على دعمهما حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، مع التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، أكد السفير منزلاوي أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عربية، بل هي أيضًا قضية إنسانية تُمثل نضال شعب يسعى لتحقيق العدالة والحرية والاستقلال وأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حقا مشروعا لها، وأن الأمانة العامة تقدر المواقف المُشرفة والثابتة لمعظم دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي في الدفاع عن القضايا العادلة في مختلف المحافل الدولية.