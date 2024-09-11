اليوم 341 من العدوان: 26 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، باستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خلال ساعات الفجر.

وأضافت أنه في مدينة خان يونس، استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح جرّاء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا يعود لعائلة القرا في بلدة خزاعة شرق المدينة، ونقل عدد منهم إلى مستشفى غزة الأوروبي، كما استُشهد صياد جرّاء استهدافه من قبل زوارق الاحتلال في عرض البحر مقابل مواصي خان يونس.

وفي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استُشهد 9 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وعدد من المفقودين، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة النجار.

واستُشهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 4 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون، جرّاء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو عطيوي في بلوك C بالمخيم.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلى منزل في محيط أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، والجنوبية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات "الأباتشي" المروحية الحربية الإسرائيلية النار على منازل الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة صوب حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41.020 فلسطينيًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94.925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.