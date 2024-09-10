الجزائر.. الفيضانات تقطع الكهرباء عن 3 بلديات بولاية بشار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - ذكرت وسائل إعلام جزائرية ان الفيضانات تسببت في قطع الكهرباء عن 3 بلديات بولاية بشار الواقعة بالمنطقة الجنوبية الغربية بالجزائر.

وقالت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالجزائر ان الوديان والأوحال أعاقت التدخل الفوري لإصلاح الخلل واسترجاع التزويد بالكهرباء تدريجيًا للمناطق المتضررة.

كان شخصان لقيا مصرعهما بمدينة تامنراست في أقصى جنوب الجزائر حيث أغلقت السيول الطرقات جراء فيضانات غير مسبوقة ضربت عدة ولايات صحراوية.

وقالت الحماية المدنية في بيان إنه عثر على جثة شخص مفقود جرفته السيول بوادي توفدات ببلدية تامنراست (2000 كلم جنوب العاصمة الجزائر).

وفي بيان آخر، أفادت الحماية المدنية بأنه عُثر على جثة شخص آخر جرفته مياه وادي عين أمقل ببلدية تامنراست.