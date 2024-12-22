وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:31 مساءً -

بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع السفير الكوري الجنوبي بمصر، كيم يونج هيون، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ركز اللقاء بشكل عام علي تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، خصوصًا في القطاعات التي تخدم الشباب وتساهم في التنمية المستدامة.

وتطرق أيضًا الي مناقشة تطوير البرامج الشبابية، التدريب والتأهيل، التكنولوجيا في الرياضة، تنظيم بطولات رياضية مشتركة بين البلدين.، دعم التبادل الثقافي والرياضي من خلال الأنشطة الشبابية، التعاون الأكاديمي والبحثي، تعزيز الرياضات التقليدية لكل بلد للترويج للثقافة المشتركة.

بالإضافة التنسيق باستخدام متطوعين من كوريا في التايكوندو بأسوان والربط بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، دعم المدربين لعبات مختلفة بخبراء كوريين، والتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).

أكد الوزير أن العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، وخاصة الشباب والرياضة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون من خلال مشروعات وبرامج جديدة.

وأشاد الوزير بالشراكة باعتبارها ستكون نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء تم التنسيق هاتفياً مع رئيس الإتحاد المصري للتايكوندو المستشار محمد مصطفي، فيما يختص بريط أوجه التعاون مع كوريا الجنوبية والوزارة والاتحاد.

فيما أشار السفير الكوري أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا أكبر على تمكين الشباب من خلال مبادرات رياضية وثقافية مشتركة مع الجانب المصري، مما يعزز من مهاراتهم ويفتح لهم آفاقًا جديدة، مشيدًا بجهود التعاون المشترك مع الجانب المصري.