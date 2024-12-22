ارتفع رغم الإجازة.. تعرف علي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 22-12-2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 22-12-2024 في مصر، بصورة محدودة بحوالي 10 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا 3770 جنيهًا للجرام الآن.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 22-12-2024

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 3016 جنيها توقعات أسعار الذهب



سجل الذهب في مصر انخفاضًا خلال تداولات الأسبوع الماضي بسبب توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بتقليص عدد مرات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم، من جهة أخرى وجد الذهب بعض الدعم خلال تداولات الأمس بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع.

استطاع الذهب في مصر الارتفاع خلال تداولات الأمس بعد سلسلة من الهبوط استمرت 5 جلسات متتالية، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب العالمي يوم أمس، من جهة أخرى نجد أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساعد على تتبع حركة السعر المحلي لسعر أونصة الذهب العالمي.

بعد أن شهد سعر الذهب العالمي انخفاض حاد خلال الأسبوع الماضي ووصل إلى أدنى مستوى عند 2583 دولار للأونصة، عاد وارتد لأعلى مجدداً ولكن الزخم كان ضعيف فلم يستطع أن يخترق المتوسط المتحرك 50 يوم لأعلى، في المقابل استطاع الذهب الاغلاق فوق المستوى 2600 دولار للأونصة مما يساعده على الاستقرار.

