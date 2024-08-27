الذهب يستقر فوق 2500 دولار
ظلت أسعار الذهب اليوم فوق المستوى البالغ 2500 دولار للأوقية (الأونصة) وسط تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2515.51 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار بأكثر من 21 بالمائة هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس الجاري.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 2551 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 30.07 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 960.10 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 965.91 دولار.
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