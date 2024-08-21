28 قتيلا في حادث حافلة تنقل زوارا باكستانيين إلى العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - لقي ما لا يقل عن 28 باكستانيا مصرعهم في أثناء توجههم إلى العراق في حادث حافلة وسط إيران على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، صباح الأربعاء.

وذكر التلفزيون الإيراني «انقلبت حافلة تقل زوارا باكستانيين واندلعت فيها النيران أمام نقطة دهشير تافت في ولاية يزد مساء الثلاثاء»، مضيفا أن «28 شخصا قتلوا وأصيب 23 مع احتمال ارتفاع الحصيلة».

وقال محمد علي مالك زاده، مسؤول الطوارئ المحلي، إن الحادث وقع ليل الثلاثاء في مقاطعة يزد بوسط إيران، بحسب وكالة إرنا الرسمية.

وأضاف أن 23 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث، حالة 14 منهم خطيرة.

وكان 51 شخصا على متن الحافلة عند وقوع الحادث، في طريقهم إلى العراق لإحياء أربعينية الحسين.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن إيران تشهد 17000 حالة وفاة سنويا جراء الحوادث المرورية.