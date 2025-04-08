أخبار اليمن : الدفاع المدني يخمد حريقا في صنعاء

الدفاع المدني يخمد حريقا في صنعاء
تمكّنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مصنع ومخازن للأسفنج تابعة للمواطن محمد العوامي، في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء.
واوضح الدفاع المدني ان فرق الإطفاء تمكن من السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي، ومنع امتداد النيران إلى معظم مرافق المصنع.
واضاف أن المصنع أنشئ دون ترخيص منها، ولا تتوفر فيه أدنى وسائل ومتطلبات الأمن والسلامة العامة.
وجدّدت المصلحة دعوتها إلى جميع المصانع، والمراكز، والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والوقاية من مخاطر الحريق.
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