أخبار اليمن : 23 شهيدا و11 مصاب في غزة خلال 3 أيام

23 شهيدا و11 مصاب في غزة خلال 3 أيام
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاحد، وصول 23 شهيدا و11 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات الـ72 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى أن من بين الشهداء 14 شهيد تم انتشال جثامينهم بعد استهدافات سابقة، و4 شهداء جدد، و5 شهداء ارتقوا متأثرين بجراحهم.
وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 47,306 شهداء و 111,483 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023.
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