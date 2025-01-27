نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهوره في إقامة جبرية.. أحمد حاتم يتحدث عن هنا الزاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد حاتم عن تعاونه مع هنا الزاهد في أكثر من عمل، وذلك خلال حواره مع برنامج آخر الأسبوع، والذي يُعرض على قناة أبو ظبي.

أحمد حاتم يتحدث عن هنا الزاهد

وقال حاتم: هنا الزاهد صديقة قريبة جدًا مني، واشتغلت معاها أكثر من مرة، وهناك الكثيرون أحبوا أعمالنا سويًا، لكن بقالي كتير أوي مشتغلتش معاها، وفي بيننا تفاهم وسلاسة.

أحمد حاتم في إقامة جبرية

سبق، ظهر أحمد حاتم مؤخرًا ضيف شرف في مسلسل إقامة جبرية، بشخصية زوج هنا الزاهد الذي تقتله مع بداية الأحداث، والمسلسل من نوعية المسلسلات الاجتماعية النفسية، ويحمل مفاجآت عديدة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات، وتُعرض منه حلقتين كل أسبوع، والمسلسل من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، عايدة رياض، حازم إيهاب، جلا هشام، محمد دسوقي، أحمد والي، ولطيفة التركي، فيما يظهر أحمد حاتم ضيف شرف بالمسلسل، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال أحمد حاتم

وكان آخر أعمال أحمد حاتم هو فيلم عاشق، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي نفسي، يظهر خلاله بشخصية مالك وهو طبيب يعالج الإدمان، ويتقابل مع أسماء أبو اليزيد التي تقدم شخصية فريدة في العمل وهي فتاة تعاني من الإدمان، ويعيشا سويًا قصة حب تنتهي بالزواج، والفيلم من بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محي الدين وسامي مغاوري، كما يشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمود الليثي، والعمل من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.