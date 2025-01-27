نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. كواليس مسلسل فهد البطل بطولة العوضي رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان احمد العوضي في السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسل جديد يحمل اسم فهد البطل، ونشر الحساب الرسمي لقناة ON منذ قليل، صور جديدة من كواليس العمل.

كواليس تصوير مسلسل فهد البطل

وظهر في الصور أحمد العوضي بلوك شخصيته فهد البطل، بالإضافة إلى بطلات العمل ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، ويارا السكري، وغيرهم من الأبطال، من بينهم أحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي وحجاج عبدالعظيم.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل، تقع أحداثه في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في إطار صعيدي شعبي، ويقدم أحمد العوضي خلاله شخصية صنايعي رخام، وهو رجل يأتي من الصعيد للقاهرة ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، فيما تجسد ميرنا نور الدين شخصية حبيبته، ويظهر حجاج عبدالعظيم بشخصية تاجر رخام ووالد ميرنا نور الدين، التي تقدم شخصية كناريا وتعيش قصة حب مع العوضي.

أبطال مسلسل فهد البطل

وفهد البطل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، فيما تظهر وفاء عامر ضيف شرف خلال الأحداث، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان آخر أعمال أحمد العوضي هو مسلسل حق عرب، دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وجسد خلال العمل شخصية عرب السويركي وهو تاجر خشب يعيش في حي المغربلين، ويدخل في صراعات عديدة مع تتابع الأحداث، كما يعيش قصة حب مع دينا فؤاد بالمسلسل.