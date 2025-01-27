مصنع أبو قرقاص يستعد لإنتاج 140 ألف طن سكر من البنجر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يناير 2025 07:11 مساءً - محمد أحمد _ يستهدف مصنع أبو قرقاص للسكر في محافظة المنيا استلام نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي، الذي يمتد بين مارس وأغسطس المقبلين.

ويجري المصنع عمليات صيانة وتعديل على خطوط الإنتاج؛ لاستخلاص السكر من محصول البنجر، بحسب مصادر لنشرة دوت الخليج.

وأعلنت وزارة التموين، إنتاج مصنع أبو قرقاص السكر من محصول القصب وفق الخطة المحددة لهذا العام، بعد توقفه عن العمل العام الماضي.

وكشفت “التموين” عن استلامها ما يقارب 750 ألف طن من القصب، وتوريدها إلى 7 مصانع، بتكلفة نحو 2.2 مليار جنيه، على أن يبدأ مصنع دشنا استقبال المحصول مطلع فبراير.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف شراء نحو 6 ملايين طن من القصب لإنتاج نحو 650 ألف طن سكر خلال الموسم الجديد.

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وذكرت مصادر لنشرة دوت الخليج أن مصنع أبو قرقاص استقبل 27 ألف طن من القصب خلال موسم 2025 بتكلفة تقديرية 45 ألف جنيه؛ تمهيدًا لإنتاج نحو 1550 طنا من السكر.

ونوهّت المصادر بأن الشركة أضافت 5 مراحل جديدة؛ لاستخلاص السكر من البنجر، بتكلفة 20 مليون جنيه؛ بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية.

وبدايةً من الموسم الماضي، بدأ مصنع أبو قرقاص لأول مرة استقبال محصول البنجر لإنتاج السكر، إضافة إلى القصب؛ “لضمان استمرارية العمل”.

وحددت الحكومة 2500 جنيه سعرا استرشاديًا لتوريد القصب و2400 جنيه لمحصول البنجر، بزيادة 500 جنيه عن العام الماضي؛ تشجيعًا للمزارعين على زيادة الإنتاج.

ويبلغ معدل استهلاك مصر من السكر نحو 3.2 مليون طن سنويًا، ويصل إنتاجها إلى 2.8 مليون طن، وتستورد نحو 400 ألف طن بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتأمين الاستهلاك.