عاجل.. مدبولي يكلف وزير الاستثمار بمسئولية ملف الطروحات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يناير 2025 07:11 مساءً - كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات الحكومية، وعرض تقرير دوري عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، على أن يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ عملية الطرح، وأن يكون الوزير مسئولاً عن هذا الملف كاملاً، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.

جاء ذلك، خلال عقد رئيس الوزراء صباح اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التي تم الإعلان عنها.

حضر الاجتماع كل من، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء المصري بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح.

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كما شهد الاجتماع استعراض موقف وإجراءات طرح باقي الشركات التي سبق الإعلان عنها، حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في ملف الطروحات، تنفيذاً لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.